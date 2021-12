Nueva creación de Fallen Fruit en México

Este es un sistema inusual que tiene una nueva instalación ambiental. Fruta caída, Creado por un dúo de artistas de California Austin joven mi David Allen Burns Conocido (y no solo) por el pueblo italiano por ser uno de los protagonistas de la edición 2018 del Manifiesto de Palermo Teatro del Sol, Young and Burns es un papel pintado colorido y barroco creado para palazzo putera, que representa la variedad de frutas que se encuentran en la zona. Esta es una instalación propuesta por artistas en el Victoria and Albert Museum de Londres. Comida: más grande que el platoEn 2019 se realizó una exposición en torno a temas de sostenibilidad alimentaria y ambiental. Fallen Fruits ha recreado sus papeles pintados en numerosos museos de todo el mundo. Jardín Botánico de Vallarta A Porto Vallarta, en México, El lugar que ahora proporcionaron Jardín de los angelitos de nuestra señora, Establecida para la iglesia del Jardín Botánico.

Día de la Ópera Fruta Caída AI Jardín Botánico de Vallarta

En esta ocasión, Young y Burns se enfrentaron a un lugar sagrado con una intervención permanente en un lugar específico. “La ley del arte se convierte en el edificio”, Explica Fallen Fruit. En realidad, toda la iglesia está cubierta con papel pintado diseñado por artistas, una especie de pintura contemporánea inspirada en la flora y la fauna del jardín botánico: hecha de acuarela y tela de algodón 100% biodegradable, obra de cientos de materiales originales. Fotografías tomadas por artistas en diferentes épocas del año en los jardines y dibujos y litografías realizadas a mano por el botánico mexicano Rafael Montes de Oga y el ornitólogo británico John Gold. Esta instalación marca las distintas fases del día, partiendo de la zona del altar – con los colores de la mañana – hasta el lado opuesto de la iglesia, caracterizado por los colores de la noche. “Cuando estás en la iglesia”, Los artistas continúan, “Eres un arcoíris, todos los colores del mundo están representados en el trabajo”. Los colibríes son ángeles o gnomos. El Pequeñas hadas El título de la obra se refiere a los colibríes como “hadas” del Jardín Botánico de Vallarta.

Frutos caídos y jardines botánicos: de Palermo a México

Esta no es la primera vez que la fruta caída se encuentra con un jardín botánico. Ya en 2019, los dos regresaron a Palermo y crearon una instalación específica para el sitio diseñada para la tienda de concepto cultural del Jardín Botánico. Espectro completo / iridiscencia: Un trabajo que se desarrolla en tres etapas, cada una ocupando tres salas que crean un concepto de tienda cultural, Mediodía (Incluido amarillo claro) Medianoche (Con fondo oscuro) y finalmente Iridosensa, Que rechaza los colores habituales de la fruta caída en diferentes colores del iris.

– Deseo Maida

https://fallenfruit.org/

www.vbgardens.org