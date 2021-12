Campeón de la MLS de la ciudad de Nueva York: gana Portland en penales

Informe de coincidencia

El sorteo entre los dos equipos durará cuarenta minutos en Providence Park en Portland. Nueva York para romper el estancamiento: tiro libre lanzado por el ex Atlanta Maxi Morales, Título Castellanos Le golpea a Clark, no exactamente en la intervención. Para Argentina, nacida en 1998, este es el vigésimo tercer gol de la temporada. La respuesta de Portland llega a medida que pasa el tiempo. Este es el minuto 94 Cuando Philip Definitivamente Bolsas detrás de Johnson al final de una acción decisiva impugnada por los neoyorquinos por la presunta ofensa contra Sonot. El juego se extiende Tiempo extra y luego multas Allí se sienta la silla del portero de Nueva York Johnson. El capitán de las palomas salva los dos primeros penaltis de Portland lanzados por Mora y Valerie. Alexander Callens anotó el penalti decisivo, dándole el título a la ciudad de Nueva York. Sin embargo, para un ex debutante de la Serie A, fue el tercer trofeo de su carrera. Maxie Morales. El Frascito jugó 148 camisetas de Atlanta entre 2011 y 2016. Llegó a Nueva York en 2017, Después de pasar un año en México con León. Aparte de marcar tres goles, fue una temporada satisfactoria para Maxi Moralez Alcanzó 14 ayudas.