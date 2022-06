“Ecuador excluido del Mundial de Qatar”

Según algunos medios sudamericanos, Ecuador quedará fuera del Mundial de Qatar. La demanda, que lleva semanas plagada de fútbol citando a Atzeka Sport, ha empujado a la FIFA a “excluir a la selección del próximo Mundial” y, según fuentes mexicanas, “Chile será restituido a su lugar”. Este caso es sobre Byron Castillo.

¿Ecuador fuera del Mundial?

La FIFA dará a conocer su decisión oficial en un par de días, pero esta vez parece que el máximo organismo del fútbol no permitirá a Ecuador. Esto es lo que sucedió. La FIFA ha emitido un comunicado que dice: “Byrne Castillo ha iniciado una acción disciplinaria contra Polonia por violar los criterios de invitación para los partidos especificados (Edición 8).

La condena de Chile

Todo esto a raíz de una denuncia de la Asociación Chilena de FútbolLa partida de nacimiento colombiana de Castillo fue encontrada al final de la investigación, con los mismos padres, pero con fecha de nacimiento de 1995 y no de 1998, según documentos de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol. “Castillo nació el 25 de julio de 1995 en Dumago, Colombia, y el 10 de noviembre de 1998 en Blaise, Ecuador”, escribió la Confederación Chilena de Fútbol en un comunicado. Por lo tanto, el supuesto estudio es que el futbolista no habría tenido derecho a jugar con la selección de Ecuador, por lo que Castillo debió perder en la mesa en los ocho partidos que disputó en la escuadra sudamericana para las Eliminatorias Mundiales. Con esto, Chile, que se ha enfrentado en dos ocasiones a Ecuador en la cancha con Castillo, sumó 5 puntos más y ahora será cuarto del grupo, reemplazando en Qatar a Ecuador, que actualmente está a prueba. Brasil, Argentina y Uruguay. . Castillo no fue utilizado contra el quinto clasificado Perú en el equipo sudamericano.

“Byrne David Castillo Sekura ha sido acusado de posesión de falsificación de documentos que prueban la nacionalidad ecuatoriana y el incumplimiento de la condición por parte del jugador”, dijo la FIFA en un comunicado.