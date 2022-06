“Material nuclear a bordo”. El avión estadounidense se estrelló, pero era amarillo.

Las tensiones son altas en Estados Unidos desde hace varias horas tras la noticia de A. aviones del ejército El accidente ocurrió en California, a poca distancia de la frontera con México. Según la primera información filtrada, puede generar preocupación de que pueda haber materiales nucleares a bordo. Este hecho hizo saltar las alarmas aunque el desmentido vino después.

Poco se sabe en el momento del episodio, y hay misterio. Según informaron hasta el momento los diarios locales, ayer miércoles 8 de junio, mientras la aeronave militar realizaba una clase de entrenamiento. உதிர்ந்து En el condado de Imperial, en la ruta 78, cerca del pueblo de Chlamys. 150 millas al este de San Diego y 30 millas al norte de la frontera con México.

De las cinco personas a bordo, al menos cuatro fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que una se encuentra actualmente desaparecida. Para confirmar la tragedia, los hombres en el Aeropuerto Naval de El Centro. Las investigaciones, informan los medios estadounidenses, ya están en marcha y aún no se ha filtrado nada sobre las posibles causas.Accidente. En cuanto al problema nuclear a bordo, la noticia aún no se ha verificado. Los funcionarios de la base naval de El Centro lo niegan actualmente y dicen que “contrariamente a la información inicial, no había materiales nucleares a bordo”. En cuanto a la aeronave, será un volquete de transporte táctico. Ospray MV-22B El tercer espacio aéreo de los Marines de los Estados Unidos es propiedad de Starling.

En la escena del accidente, paso Tiempos de Los ÁngelesA las 00:25 hora local llegaron los bomberos, rescatistas y alguacil auxiliar. Este no será el primer caso de este tipo de aeronaves operadas por la Armada, Armada y Fuerza Aérea para el transporte de tropas y equipos. En marzo pasado, cuatro infantes de marina de Carolina del Norte murieron en otro accidente.

Actualmente hay un gran silencio sobre este tema. Es dudoso lo que se llevó a bordo, sin embargo, las autoridades lo negaron de inmediato.