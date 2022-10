La protección del medio ambiente a menudo paga por la vida misma – Stella Levandaceae

Los asesinatos de “protectores de la tierra y el medio ambiente” no han cesado: desde 2012 la ONG Global Witness recopila documentos, testigos y datos sobre estas historias. Reporte Recientemente concluyó que más de 1.700 personas han sido asesinadas en la última década. Solo en 2021, desde México hasta Brasil, desde Filipinas hasta la República Democrática del Congo, casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana.

Al año siguiente, Oscar Irod Adams, miembro de la comunidad indígena Cumaya, fue asesinado nuevamente en Tecate, México, por proteger el agua de la región ante una creciente sequía. Eyraud Adams quería que toda la comunidad tuviera acceso al agua y trabajó para que los funcionarios construyeran nuevos pozos de agua, dijo la madre Norma Adams Curro. Rara vez se le concede este derecho. “Las grandes empresas tienen fácil acceso al agua. No es justo: lo necesitamos para sobrevivir”, dijo Irod Adams.

Debido a que el equilibrio de poder favorece a las corporaciones, no a las personas ni a las comunidades, rara vez se responsabiliza a una corporación por las consecuencias de sus acciones.

Igualmente raro es que alguien sea arrestado o llevado a juicio por matar a defensores ambientales y de la tierra: en 2021, una cuarta parte estaba vinculada a la minería, la tala a gran escala y la agroindustria. Sin embargo, argumenta la ONG, este número puede ser mayor porque los ataques a menudo no se denuncian, denuncian ni investigan. En la mayoría de los casos en los que no se puede identificar un sector específico de la violencia como causa directa, los conflictos por el control de la tierra son un desencadenante.

Global Witness señala que está claro que muchas empresas están “comprometidas con un modelo económico extractivo en el que la ganancia domina sobre el daño a las personas y al medio ambiente. Los sectores que hemos identificado a lo largo de los años siguen siendo los mismos y, a nivel general, la prioridad es la extracción de recursos impulsada por las ganancias sobre la protección social”, dijo Hines. .

Los problemas subyacentes se refieren a las desigualdades estructurales, económicas y sociales. De hecho, la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente se concentra en países y comunidades marginadas del hemisferio sur. En 2020, todas menos una de las 227 conservaciones registradas por Global Witness ocurrieron en el Sur Global. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de las comunidades indígenas, que representan solo el 5 % de la población mundial pero protegen el 80 % de la biodiversidad mundial, fueron asesinadas.

Silenciar a los denunciantes

Si no logran matar, los ataques incluyen amenazas de muerte, incriminación, violación o acoso.

En Papúa Nueva Guinea, Cressida Kuala, fundadora de la Asociación de Mujeres Borgera Red Wara, trabaja para ayudar a las mujeres indígenas desplazadas por las operaciones mineras o abusadas sexualmente por empleados de la empresa. Tras denunciar el devastador impacto de la minería en su comunidad, Kola recibió amenazas y fue violada en 2019. A pesar de los peligros que enfrenta, sigue luchando por el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

En algunos casos, el objetivo es silenciar a quienes plantean críticas o arrojan luz sobre actividades ilegales y abusos al obligar a las personas a gastar tiempo y dinero en defenderse de la difamación y los ataques. En Sudáfrica, Lucky Shabalala encabezó una protesta comunitaria contra la minería del carbón dirigida por Ikwesi Mining Company. Shabalala fue acusado de agresión e intimidación y llevado a juicio. La empresa retiró la demanda en julio de 2019, pero Global Witness señala que usar tácticas similares contra los ambientalistas es cada vez más común.

Además, en países donde la sociedad civil es débil, con conflictos internos y altos niveles de corrupción, los asesinatos de quienes intentan proteger el medio ambiente pueden ocurrir con mayor frecuencia.

En Brasil, donde la deforestación alcanzó niveles récord bajo la presidencia de Bolsonaro, importantes empresas internacionales como Ferrero, Hershey’s, Kellogg’s, Mondales, Nestlé, PepsiCo, Unilever, ATM, Bunge, Cargill, Danone y otras Sigue comprando Brasil Biocombustibles (PPF) y aceite de palma de Agropalma. Según Global Witness, la medida contribuye a la violencia, el acaparamiento ilegal de tierras y el desalojo forzoso de las comunidades indígenas locales, pero ambas organizaciones niegan las acusaciones.

Los indígenas que viven en la zona han compartido testimonios de intimidación, tortura y abuso físico por parte de guardias de seguridad armados y militantes que parecen ser empleados de la BBF.

Las elecciones presidenciales de Brasil, que enfrentarán al actual presidente Jair Bolsonaro en las encuestas frente a Luiz Inácio Lula da Silva, tendrán importantes consecuencias para la protección de las comunidades indígenas y la protección de los ecosistemas. “Las elecciones brasileñas han sido descritas como la última oportunidad para salvar la Amazonía”, dijo Hines. “En los últimos cuatro años hemos visto cómo el gobierno de Bolsonaro no solo no ha abordado la violencia, sino que ha socavado gravemente los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas”. Según Hines, Brasil es un buen ejemplo de cómo se entrelazan la crisis climática y los riesgos que corren los conservacionistas. Los defensores de la tierra y el medio ambiente no solo luchan contra la explotación y actividades contaminantes de los ecosistemas, sino que también lideran acciones contra la emergencia climática.