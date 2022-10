Bardo, Una falsa historia de unos hechos: Alejandro G. Tráiler italiano de la película de Iñárritu. Video

Remolque italiano Bardo, una falsa crónica de ciertas verdades. La versión de la película que se preestrenó en la última Mostra de Venecia no se verá en nuestras pantallas. La película, seleccionada por México para competir por el Oscar a la mejor película extranjera, tuvo un corte de casi media hora después de la proyección en Venecia, excluyendo los créditos finales, y cubriendo una duración de “solo” dos horas y 32 minutos. Sin embargo, las variaciones no terminan con un término diferente. Los cambios de última hora también han afectado al montaje y la secuencia de escenas, lo que es muestra de lo mucho que tiene el director. Alejandro González Iñárritu Centrándose en el éxito del proyecto, prometió dedicarse a “obtener una gran película hasta que salga”. porque el maestro hombre pájaro ¿Está demasiado preocupado por su último trabajo? Quizás esta sea una de sus creaciones personales.

Tergiversación de ciertos hechos sobre el director

Ver más



Venecia 79: BARDO, Alejandro G. Reseña de la película por Inritu

En el tráiler italiano recientemente publicado, queda inmediatamente claro cuándo Iñárritu se mete en la película, a pesar de que no escucha ningún diálogo en la última vista previa. Yo soy la morsa de los Beatles La canción de los Fab Four abre con las enigmáticas líneas: “Yo soy él, tú eres él y tú eres yo, estamos todos juntos”, y parece el telón de fondo perfecto para contar una película con un fuerte elemento autobiográfico. Los problemas de una persona que se encuentra reconciliándose con su pasado. bart Trae de vuelta al maestro el renacido Hacer una película en su país después de más de veinte años de aquella obra maestra amores peros 2000. La intersección entre el protagonista de Silverio y los que están detrás de la cámara es inmediatamente evidente en esta película, donde los recuerdos del pasado y la culpa nunca dejan la libertad de disfrutar el éxito. No sabemos si Iñárritu comparte el mismo síndrome delirante que su alter ego, un periodista exitoso que regresa a México después de años para recibir un premio que siente que no se merece, pero la película ciertamente difumina las líneas entre el cine y la realidad. Ficción más de una vez. Incluso el cineasta mexicano siente que ha llegado en el momento adecuado para realizar una operación que ya han intentado con éxito otros grandes nombres de la historia del cine.