Desde Francesca Passo, Christina Chisek, David Frattini, Luigi Ipolito, Andrea Marinelli, Stefano Montefiori, Guido Sandevecci, Giuseppe Sarcina, Irene Chow

Italia comienza a vacunar a los niños a partir de los 5 años el jueves 16 de diciembre, otros países han comenzado hace algún tiempo, algunos se posponen

España (Irene Chow) En Europa, la administración de dosis para niños de 5 a 12 años comenzará el 13 de diciembre; En España, no llegarán hasta la segunda quincena del mes, según informó este martes la ministra de Sanidad, Carolina Tarias. En España, los niños menores de 12 años representan el 11% de la población, 3,3 millones, e Son el grupo con mayor número de contagios, 390 por cada 100 mil. Las dosis divididas en dos volúmenes de 1,3 y 2 millones de dosis llegarán desde ahora hasta enero, que se distribuirán a las comunidades en proporción a la población infantil. Luego, el Ministro informó al público en una conferencia de prensa. Diferencias entre la vacuna para niños y la vacuna normal – Aunque se utiliza en dos tallas, esa talla para niños en tallas pequeñas y diferentes. Una serie de estudios Telematrid Muestra que 53% de la población de la capital Piensa que los niños no necesitan ser vacunados; Solo el 47% está a favor.

México



(Andrea Marinelli)

No existe un programa de vacunación para niños menores de 18 años en México, Excluido un millón de niños y jóvenes que padecen enfermedades previas como asma y diabetes. Según los funcionarios de salud, los menores generalmente no se enferman gravemente si tienen una infección del gobierno, por lo que no se necesitan vacunas. El presidente Andrés López Obrador sostiene que las empresas farmacéuticas quieren intimidar a los países Incluso para los niños o una tercera dosis, se les debería obligar a comprar más vacunas. No seremos rehenes, dijo. Para vacunar a tus hijos, Posteriormente, los padres demandaron al gobierno.: En octubre, un juez federal ordenó a la administración vacunar a los menores, argumentando que estaban siendo discriminados de esa forma, pero el gobierno apeló.