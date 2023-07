Los canales de YouTube viajan por el mundo sin salir de casa

Un ratón se cuela en el marco. Debido a que el ruido inesperado y repentino nos distrae de inmediato, no lo notamos. Después de cambiar de pista en Spotify, el alboroto de fondo es reemplazado por los chillidos y gritos de los clientes que negocian con los comerciantes. Los comerciantes abandonaron sus tiendas. Todos miran de un lado a otro del marco. Alguien se está riendo. El camarógrafo, invisible y silencioso, controla los nervios y se mueve. Un hombre agarra una caja de plástico y trata de aplastar a la rata, pero nosotros, la audiencia, lo apoyamos, y eso es suficiente para que escape de la muerte y corra a un lugar seguro. Sin enfocarse en la explosión del caos ni en las risas nerviosas de la gente, la cámara continúa deambulando por el mercado y las aceras mientras el episodio termina, como comienza. Si eres bueno en español, podrás escuchar algunos fragmentos de conversaciones en segundo plano. Van dos personas. La cámara no se detiene en ellos, pero escuchamos lo suficiente como para entender que están hablando de trabajo. Al igual que el ratón, es un Un momento curioso, fruto del azar.

Esto es Vídeo de la Ciudad de México Se hizo un agradecimiento Un grupo relativamente nuevo de YouTubers Permitiendo a personas de todo el mundo Experimenta las metrópolis más asombrosas del planeta mientras deambulan por sus calles.. Canales como este Ayudar a las personas con discapacidad a explorar las ciudades Y la gente como yo un Planificar viajes. No están dedicados exclusivamente a aquellos que necesitan un descanso del paisaje aburrido: estos clips son geniales. Una forma de viajar sin gastar un solo euro.

Tour virtual

En 2018, estaba considerando hacer algunos cambios importantes en mi vida, pero no estaba muy seguro de qué dirección tomar. no lo era, lo consideré Ciudad de México. Como muchos estadounidenses, conocía México por sus polvorientos desiertos y trampas para turistas, pero sabía muy poco sobre su ciudad capital. A medida que descubría cosas nuevas sobre la metrópolis, mi entusiasmo crecía. ¿Hace frío en invierno? ¿Hay más gente que Nueva York? ¡Ajá! Mudarme a algún lugar nunca ha sido divertido para mí, pero aún quería conocer la ciudad antes de decidirme. ¿Cómo eran las calles? ¿La gente sale tarde por la noche como en El Cairo y Estambul? ¿Disfrutan cada momento libre al aire libre, en parques, clubes y aceras como Praga y el Viejo San Juan? ¿Están las calles llenas de música como Tbilisi? ¿Los bares son tan acogedores como en Berlín? ¿Y el transporte? ¿Es la misma confusión en Hanoi?

Probablemente he visto miles de publicaciones en foros y blogs, así como vols organizados por personas muy elocuentes. Pero siempre es información entregada a través del filtro de otra persona. Los rechacé. Quería Permanecer en el sitio sin ir físicamente allí. El dinero es precioso y youtube es gratis. Entonces, conocí Andar, una cuenta de YouTube relativamente nueva en ese momento. Algunos videos son tomas largas de personas caminando por una ciudad editadas en una sola toma. Algunos videos duraron desde media hora hasta tres cuartos de hora. Historia, sin trama. Exactamente lo que estaba buscando. Quien lo disparó usó un gimbal -el estabilizador- para estabilizar la toma y se usó un micrófono externo para captar conversaciones, chistes, cortejos, chistes y quejas de los transeúntes. Profundicé más y me di cuenta de que hay otros canales como este. Hoy, caminatas como Wanna Walk se pueden encontrar en los canales de YouTube, sin ser recapituladas. entorno nómada, Excursiones Provac Y Miró a Walker.

Una imagen viva

Al indagar sobre el proceso detrás de la creación de estos videos y sus autores, descubrí que aunque no están guionados y las escenas no están planificadas, sus creadores suelen apuntar. Captura una situación específica También descarte tomas falsas como varias personas mirando a la cámara. “Reconozco que estoy un poco obsesionado con la idea de la perfección – Pablo Kerz me escribió un correo desde Argentina, Wanna Walk. ¡Grabé algunas escenas más de quince veces!“. “Tengo que tener cuidado y pasar desapercibido, para no alterar el plano y captar espontáneamente la realidad cotidiana.“, agregó. Kers dice que le gusta fotografiar megaciudades, considera muchas ciudades juntas y evita las áreas turísticas en favor de las más pequeñas.

A falta de trama, por supuesto, también falta el conflicto, pero siempre hay uno Un elemento de suspenso y sorpresa. La cámara, y el espectador con ella, aparentemente deambulan sin itinerario. ¿Dónde terminarás? A donde vas ahora En un parque a las afueras de la ciudad, encontrarás a un hombre vendiendo su arte callejero, solo para terminar en el distrito financiero, donde los rascacielos despiden a sus empleados cuando cae la noche. Presentado por el canal Wanna Walk Treinta y cinco versos idiomas – ya veces incluso más – para permitir que cualquier persona escuche a escondidas las conversaciones de los transeúntes. Después de los primeros videos de la Ciudad de México, Kerz filmó alrededor del mundo: Buenos Aires, Nueva York, La Habana, Santiago, Londres, Madrid Y otras ciudades también.

Recuerdos atemporales

Aunque hay una sensación de innovación en el enfoque de estos canales, si miras al pasado, encontrarás cortometrajes con planos largos y tranquilos de las calles de la ciudad durante mucho tiempo. Eso es todo en general películas mudas, no corren a cargo de un narrador. Una vez que haya descubierto cómo agregar sonido, será como si pensara que la audiencia siempre querría escuchar la conversación incesante durante las películas.

En los últimos años, los atractivos han estado dando vueltas en Internet. Bataille de neige A Cortometraje de 1897 de los hermanos Lumiere Inmortaliza una pelea de bolas de nieve en algún lugar de la Francia de finales del siglo XIX. También hay un cortometraje. 1911 de Nueva York, se aparta de la estética ininterrumpida de una sola toma de los recorridos a pie modernos de YouTube, pero comparte su ambiente. Hay algo profundamente personal e íntimo en estos momentos privados filmados en público, momentos que vemos todos los días de nuestras vidas, o al menos notamos si dejamos de lado nuestras preocupaciones y prestamos atención con la suficiente frecuencia.

Videos como estos nos inspiran a hacer precisamente eso. Me pregunto si esa es la razón Estamos tan obsesionados con nuestras pantallas que hemos perdido la capacidad y la motivación para dejarlas En nuestros días, siempre optamos por pasar esos momentos digitales a través de pantallas y viendo videos. Desembalaje Y Arroyo Gente cenando. Los recorridos por la ciudad en YouTube ofrecen una vista bidimensional, pero que se siente más saludable y real que todas las tonterías azucaradas de las redes sociales. clickbait.

Al final no fui a la Ciudad de México. Pero debo haber visto videos de sus calles cien veces ese año. La vida era demasiado caótica para viajar Aún recuerdo el verano que fui a México.

Este artículo apareció originalmente en Wired US.