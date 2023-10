Los científicos han reconstruido mediante tomografías computarizadas el cráneo bien conservado de un gran simio europeo, que podría estar entre los primeros ancestros de la especie humana.

Los investigadores dicen que sus resultados son consistentes con la idea de que esta especie representa uno de los miembros más antiguos de la familia de los humanos y los grandes simios.

tipos, Pierolapithecus catalonicusFormaba parte de un grupo de especies de simios ahora extintas que vivieron en Europa hace entre 15 y 7 millones de años.

Los investigadores esperan aprender más sobre la evolución humana a partir de los restos, porque encontraron un cráneo y un esqueleto parcial del mismo individuo, lo cual es poco común.

Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para reconstruir el cráneo (Museo Americano de Historia Natural)

Esta especie también tiene rasgos faciales distintivos que no se encuentran en otros simios del mismo período (PA).

¿Podría ser un mono nuestro ancestro conocido más cercano? (Autoridad Palestina)

“Un problema persistente en los estudios de los grandes simios y la evolución humana es que el registro fósil está fragmentado y muchos especímenes están deformes y de forma incompleta”, dijo Ashley Hammond, curadora asociada y jefa del Departamento de Antropología del Museo Americano de Historia Natural. . ‘

“Esto hace que sea difícil llegar a un consenso sobre las relaciones evolutivas de los simios primates fósiles que son esenciales para comprender la evolución de los simios y los humanos”.

Los restos fueron descubiertos por primera vez en Cataluña, España, en 2002, y se publicaron por primera vez en la revista Science en 2004.

Los científicos descubrieron partes del cráneo, junto con otros huesos como vértebras, costillas y partes de las manos y la pelvis.

“Las características del cráneo y los dientes son extremadamente importantes para resolver las relaciones evolutivas de las especies fósiles”, dijo la autora principal Kelsey Pugh, investigadora asociada del Museo Americano de Historia Natural.

“Cuando encontramos este material asociado con los huesos del resto del esqueleto, nos da la oportunidad no sólo de ubicar con precisión la especie en el árbol genealógico humano, sino también de aprender más sobre la biología del animal en términos de, por ejemplo, cómo se movía en su entorno”.

Investigaciones anteriores sobre esta especie sugieren que tenía un cuerpo erguido y adaptaciones que le permitían colgar de las ramas de los árboles y moverse de un árbol a otro.

Pero los científicos están divididos sobre dónde encaja el simio en el árbol evolutivo, debido a daños en el cráneo.

Los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para reconstruir virtualmente el cráneo de Pyrrholapithecus, comparándolo con otras especies de primates.

Los investigadores descubrieron que Peyrolapithecus comparte similitudes en la forma y el tamaño facial general con los grandes simios fósiles y vivos.

“Un resultado interesante del modelado evolutivo del estudio es que el cráneo de Peirolapithecus tiene una forma y un tamaño más parecido al ancestro del que vivieron los grandes simios”, dijo el coautor Sergio Almesija, científico investigador principal del Departamento de Ciencias del Museo. Antropología. Y la evolución humana.

La investigación fue publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.