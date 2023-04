Se han descubierto enormes océanos bajo la corteza terrestre que contienen más agua que los de la superficie

Se siente como si estuvieran saliendo historias científicas increíbles todos los días últimamente, todas las cuales han dejado boquiabiertas a nuestras jóvenes mentes.

Primero, se descubrió un aterrador agujero negro que apuntaba directamente hacia nosotros, luego se encontró un enorme agujero en el sol y se encontró un continente perdido después de haber estado desaparecido durante 375 años.

Ahora, la gente solo se da cuenta de que hay un gran océano escondido debajo de la corteza terrestre.

Resulta que hay un gran suministro de agua a 400 millas bajo tierra almacenada en una roca conocida como Ringwoodite.

Los científicos descubrieron previamente que el agua se almacena dentro de la roca del manto en un estado similar a una esponja, que no es ni líquido, ni sólido ni gaseoso, sino un cuarto estado.

Científico papel Publicado en 2014, Drought Melt in the Upper Mantle and Presentationing the Results.

Hay tres veces más agua bajo la superficie que en los océanos iStock

“La ringwoodita es como una esponja que absorbe agua”, dijo el geofísico Steve Jacobsen en ese momento. “Hay algo muy especial en la estructura cristalina de la ringwoodita que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua”.

“Este mineral podría contener una gran cantidad de agua en condiciones de manto profundo”, agregó Jacobsen, quien formó parte del equipo detrás del descubrimiento.

Agregó: “Creo que finalmente estamos viendo evidencia de todo el ciclo del agua de la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida en la superficie habitable de nuestro planeta. Los científicos han estado buscando esta agua profunda faltante durante décadas”.

Los científicos llegaron a los hallazgos en ese momento después de estudiar los terremotos y descubrir que los sismógrafos estaban captando ondas de choque debajo de la superficie de la Tierra.

A partir de eso, pudieron establecer que el agua estaba atrapada en la roca conocida como Ringwoodite.

Si una roca contiene solo un 1 por ciento de agua, eso significa que hay tres veces más agua en el subsuelo de la Tierra que en los océanos de la superficie.

