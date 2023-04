Lo que pasó antes de la desaparición de Yelenia

al baño Carisi se desahoga en una entrevista con de. “Yo poseo la mitad de la familia. Espiritualmente, es todo, pero también está dividido porque mis hijos están dispersos por todo el mundo. La casa de Cellino suele estar vacía”. La distancia pesa sobre el cantante y las videollamadas no le bastan: “No es la familia, la que tiene capital. Supongo que ese es mi único arrepentimiento. La familia es algo que siempre me ha importado y en cambio…” dice Al Bano no sin angustia y pesar.

Después de todo, en su vida, además de la alegría y la gran alegría, también hay mucho sufrimiento. El cantante de Cellino San Marco, por ejemplo, también habló de cuando El padre perdió la vista. Por una operación que salió mal: “Solo una vez lo vi llorar. Por una operación mal le quitaron la vista. Don Carmelo se desplomó”. Al Bano dijo entonces que su padre se sentía como un “hombre inútil” precisamente porque sin la vista tenía que depender de los demás y no podía ver crecer a sus nietos.

Cuando mi padre se quedó ciego sentí que algo estaba cambiando. El cantante agregó: “Me sonó como un mensaje. Si el gran patriarca perdiera la vista, pensé: algo peligroso está por suceder, Y él no debería verlo.” De hecho, después de este drama, su hija desapareció. Yelenya y el fin de su matrimonio con Romina Power.