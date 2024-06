Le Pen y la izquierda suben en las encuestas: una pesadilla para Macron

El primer verdadero día de campaña para las nuevas elecciones en Francia está llegando a su fin. Las elecciones legislativas están previstas para el 30 de junio y el 7 de julio, según una encuesta publicada hoy por el instituto siopEl partido de extrema derecha Agrupación Nacional sigue siendo el principal partido con un 33% de las intenciones de voto, seguido por su coalición de izquierda. Nuevo Frente Popular (28%) y por la Alianza Centro Emanuel Macron (18%).

Francia, encuesta Ifop-Fiducial: Enfermero-identificado: 33% (-2)

NFP-IZQUIERDA|G/EFA|S&D: 28% (+3)

Banda-RE: 18%

LR-PPE: 5% (-4)

LR/RN-EPP|ID: 4% (no disponible)

REC-REC: 3% (-1)

Buceadores estúpidos-*: 3% (-2)

Buceadores a la derecha-*: 2% (+0,5)

+/- para el 10 y 11 de junio de 2024 Trabajo de campo: 14 al 17 de junio de 2024

Rn y el síndrome de la “victoria en el bolsillo”.

A pesar del sólido resultado obtenido en las elecciones europeas en las que se coronó campeón el partido Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen y su alumno Jordan Bardella, las encuestas de opinión muestran una diferencia significativa entre los dos partidos. Escenario inciertoCon el reordenamiento de los tres bloques surgidos de las elecciones de 2022, que puede llevar al presidente francés, cuyo mandato finaliza en 2027, a una crisis compleja. Cohabitación Con un gobierno de otro color político. Y él mismo, que siente que tiene la victoria en el bolsillo, echa más leña al fuego. ¿como? Anunciando eso Reforma de las pensiones Que eleva la edad legal a 64″Se cancelará en otoño.“En caso de victoria.

Así lo afirmó el diputado saliente Jean-Philippe Tanguy. Se trata de una medida simbólica para el segundo mandato de cinco años de Macron, una reforma aprobada el año pasado que desató oleadas de protestas. Protestas en toda Francia“,”Se cancelará en otoño, previa consulta con los interlocutores sociales y económicos.“Si la Agrupación Nacional gana las elecciones del 30 de junio y el 7 de julio”, dijo Tanguy a Bfmtv. Según la Agrupación Nacional, la ley será derogada en otoño para no “provocar el caos” durante el período electoral. Juegos olímpicos.

Entonces, ¿qué sucede con los votantes franceses, que lideran ambos lados de la arena política para ocupar el primer y segundo lugar? Lo que parece funcionar, tanto en la derecha como en la izquierda, es una característica típica Populismo contemporáneoEs decir, la presencia constante de la glorificación del pueblo y la propaganda antiélite de la que Macron ahora parece ser el lema. A esto le sumamos ahora “Amenaza” de intervenir en Ucraniacon el relativo desembolso de hombres y medios.

Protestas y miedo a la abstención

Ante la perspectiva de un gobierno republicano, decenas de miles de personas se manifestaron durante el fin de semana y más 200 atletas Llamaron en el periódico. el equipo votar contra la extrema derecha, que ““jugando con” Miedo dedivide“.”El extremismo está a las puertas del poder y nosotros tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestro país.Dijo la estrella del Real Madrid y de la selección francesa, Kylian Mbappé. El Ministerio del Interior francés anunció hoy que había liberado en aproximadamente una semana… 410.000 delegaciones De modo que quienes no puedan acudir a votar podrán dar su voto a una persona de su elección, es decir seis veces y media más que en el mismo periodo de las elecciones legislativas de 2022, y la razón también es relacionado con Período de votaciónEl segundo turno coincide con el inicio de las vacaciones escolares de verano.

Hace exactamente dos años, Macron fue sometido a una fuerte votación de sanciones. De hecho, el presidente Le Pen no sólo estaba bajo presión de Le Pen y Mélenchon, sino que también fue condenado por los poderosos. abstenerse de votar. Para explicar este resultado incompleto, no sólo una abstención masiva, sino una especie de “venganza” por la arrogancia de Macron: según las encuestas de opinión, el 70% de los ciudadanos realmente no quiere saber cómo otorgar plenos poderes al presidente saliente y asistir a una repetición de las elecciones. Primer semestre. Así, los votantes de línea dura decidieron desafiar al macronismo en la Cámara de Representantes, a través del legislativo.

Ennahdha decidió no presentarse en 60 regiones

Ahora, Ennahdha y sus aliados han decidido no presentar candidatos en unos sesenta distritos electorales, incluido el distrito en el que se presenta. Francois HollandeEn Corrèze, aunque el bando de Macron no apoyará al ex presidente socialista, que se presenta como candidato al Partido Socialista en el marco del Nuevo Frente Popular de Izquierda. “Nuestro único criterio de nominación es el voto disponible en la primera vuelta. Y en todos los distritos donde no podemos hacer esto, no tenemos candidato. François Hollande sigue siendo el candidato del Frente Liberal y sus aliados, a quienes no apoyamos“Dijo PVMTFF Uno de los participantes en la reunión de la mayoría presidencial organizada por Macron. Según las listas de candidatos publicadas el domingo por la tarde por los tres partidos: Ennahda, Al-Afaq y Al-Modem, volvió a informar PVMTFF – La mayoría no presentará candidatos en las circunscripciones de los diputados conservadores salientes Michel Tabaro, Marie-Christine Daloz, Virginie Duby-Muller, Emilie Bonnivar, Nicolas Fourisier y Julien Dave.

Entonces lo que pasó hace dos años podría volver a suceder. Entonces algo asíSin voto“.



El panorama político francés parecía casi patas arriba en comparación con hace cinco años. El Frente Republicano, que hasta entonces se había formado en cada elección para obstruir a la extrema derecha, ahora está trabajando para obstruir a Macron.