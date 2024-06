Atención sanitaria para los ricos, cómo muere la gente en la UE: sin reembolso para los pacientes, privándoles del acceso a medicamentos que salvan vidas

Leyes – Guerra de drogas. Sistema secreto de precios: acuerdos forzados por las grandes farmacéuticas

En enero de 2023, en Estonia, las esperanzas de los pacientes Mi destino es Tinusar Se estaban desvaneciendo. Después de cuatro sesiones de quimioterapia, el cáncer siguió creciendo. El tratamiento con el nuevo medicamento Enhertu, que podría haberla ayudado, costó 20.000 euros durante tres meses. Se trata de gastos que el Gobierno estonio no habría pagado y que Tenosar, exdirector de un estadio deportivo de Tallin, no podría soportar. Investigación en Europa (cualquier) revela cómo los medicamentos capaces de salvar o prolongar la vida no están disponibles de la misma manera para los residentes de la UE. En seis países de la UE (Hungría, Chipre, Malta, Lituania, Letonia y Estonia), una cuarta parte de los 32 medicamentos que, según el instituto de investigación alemán IQWiG, tienen un beneficio significativo en comparación con los tratamientos existentes, no se reembolsan ni se comercializan. A falta de acuerdos de compra entre países y empresas, las autoridades sanitarias deben recurrir a otros métodos costosos para obtener el medicamento, o no pueden acceder a él en absoluto.

La situación es trágica en Hungría, donde 25 de las 32 propiedades de la lista no están siendo pagadas; En Malta y Chipre, el 19 y el 15 no están disponibles respectivamente. En Chipre y Hungría, los pacientes pueden obtener algunos medicamentos solicitándolos individualmente, pero a menudo a un alto costo para el Estado. En los países bálticos y en Rumanía tampoco se dispone de un gran número de medicamentos importantes. En la Unión Europea, sólo Alemania y Austria tienen acceso a los 32 medicamentos, mientras que en Italia uno de los medicamentos de la lista, Plovitco, no recibe reembolso. Esto se debe a que la fase de negociación que comenzó en marzo de 2023 aún está en curso. Según el último informe de la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas, Italia ocupa el segundo lugar en Europa, después de Alemania, en términos de proporción de medicamentos reembolsados ​​(80 por ciento). Esta cifra sitúa a Italia muy por encima de la media europea (45 por ciento).

“Nuestro primer “El segundo y tercer nivel de ciudadanos europeos en materia de accesibilidad: es un escándalo”, explica. Clemens Auer, que fue director general del Ministerio de Sanidad de Austria hasta 2018. Esto se debe a que las empresas eligen países donde es más rentable lanzar sus medicamentos y eligen países que garantizan mayores volúmenes de mercado y beneficios. “Las empresas farmacéuticas dejan claro que para ellas los mercados más grandes son más importantes. No quieren dar un descuento a un país pequeño como el nuestro”, dijo un ex funcionario de salud irlandés. “En principio, todos en la UE deberían beneficiarse. el mercado único”, añade el abogado. Ellen Hoenn, que lucha por el acceso equitativo a los medicamentos. “Pero los medicamentos no son igualmente accesibles para todos en el mercado único”.

Así, en Letonia, los pacientes con cáncer se ven obligados a hablar de sus vidas en plataformas. Recaudación de fondos Esperando recibir donaciones. ViolaQuien necesita el medicamento Enhertu para su tratamiento, escribe que “sólo quiere vivir un año más”. Los donantes anónimos han aportado hasta ahora 590 euros de los 45.212 euros necesarios para el tratamiento.

En otros países, los pacientes hacen todo lo posible para obtener medicamentos. En la ciudad rumana de Lugoj. Andrea CrocionePaciente con cáncer de mama, tuvo que llevar su sistema de atención médica a los tribunales cuando descubrió que el estado no pagaría el tratamiento con el medicamento que necesitaba, Keytruda. Muchos países de la UE cubren el coste de los medicamentos para los pacientes con cáncer de mama, pero Rumania no. “En ese momento no sabía qué hacer”, recuerda Craciun. Desesperada, la madre de dos hijos recurrió a un abogado. El 2 de febrero de este año, su abogado presentó una demanda contra el Estado rumano. Diez días después, el tribunal falló a su favor: hoy el Fondo Nacional de Salud paga los gastos de su tratamiento. En otros países, las organizaciones benéficas están tratando de llenar el vacío dejado por las compañías farmacéuticas que se muestran reacias a comercializar medicamentos en países con poder adquisitivo limitado. En Estonia, Kingitud Ule ha ayudado a más de 2.000 pacientes desde su fundación hace 10 años.

Gracias a esta conexión, en marzo del año pasado, Kadri Tinusar tomó por primera vez la medicación que podría haberle salvado la vida. “Fue un pequeño milagro”, dice hoy Tinusar. El medicamento funcionó y el cáncer retrocedió.

* Investigación en Europa

