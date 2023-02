Diseñadora de ropa y zapatos en un momento en que el país atraviesa una crisis – Corriere.it

no exactamente ahí Poner Lo cual se esperaba de una pareja fuerte que quería mostrarse cercana a la gente. Pero por otro lado, Sunaks nababs, e Reincidentes: Su patrimonio personal se estima en 730 millones de libras (830 millones de euros). Son incluso más ricos que el rey Carlos.Es fácilmente el primer ministro británico más rico de la historia.

No es que haya nada malo en sí mismo: el problema es que la pareja aparenta ser solo eso. Separado del mundo real y sus problemas.. De hecho, la aparición de Sunak en un polvoriento sitio de construcción con mocasines Prada de £ 490 (más de € 550) provocó alegría; Un ex ministro conservador se burló de él por llevar un vestido de 4.000 €. Lo peor fue cuando quiso que lo fotografiaran ocupado en su escritorio: no perdió de vista tener un trofeo de 200 € frente a él, un demonio tecnológico que sigue El café está a temperatura constante durante tres horas.. Y al respecto, una vez que la señora Sunak salió de su casa para ofrecer té y galletas a los corresponsales del campo contrario: sólo lo hizo con preciosas tazas de coleccionista.