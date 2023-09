¿Cuáles son las perspectivas para el otoño y 2024?

Nadie dijo jamás que un contraataque sería fácil. Se determinó que sería sangriento, duro y desafiante.. Esto se debe a que los rusos prepararon líneas defensivas de múltiples capas con trincheras, obstáculos para los tanques, dientes de dragón y minas. Gran cantidad de minas: nunca antes habíamos visto tantas en la historia. Pero los ucranianos han decidido lanzar un contraataque para liberar la región y están logrando avances. “Tal vez no tantos como esperábamos, pero poco a poco están ganando 100 metros por día”.

Ucrania no tiene suficientes productos de limpiezaY también porque cuando los utilizó, fueron destruidos por los invasores con artillería y helicópteros. Han pedido más a la OTAN, pero los depósitos aliados no son abundantes y, además, están las habituales complicaciones burocráticas. Entonces Tuvieron que confiar en valientes zapadores que crearon “caminos” y “corredores”.. Para limpiar 150 metros de terreno, me dijo alguien en los últimos días El mundoA veces pueden tardar hasta cuatro días.