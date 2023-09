El colegio reabre sus puertas en medio de la polémica por nuevas sillas y nuevos profesores

La escuela comienza la próxima semana.. Excepto niños y adolescentes. Bolzano, que empezó el quinto día con tremenda alegría (de los padres, claro). Pero en cualquier caso, independientemente de las fechas que los individuos elijan institutos Y RegionesEl nuevo año escolar comienza oficialmente la próxima semana. Lo cual, según la tradición, comienza con su cuota de polémicas, problemas y algunas novedades, así que comencemos por las polémicas. Y como cada año, Se pierden las cifras sobre los profesores desaparecidos: Algunos dicen que 100.000, otros dicen que un escaño de cada tres quedará vacío, otros dicen que 30.000 sólo en Lombardía, otros dicen que sólo faltan sustitutos, como si las cifras establecidas estuvieran todas en su lugar con un registro en mano. Más allá de que las cifras cambian, como siempre, dependiendo de la fuente, la controversia persiste. Por un lado, los sindicatos y asociaciones profesionales, y por otro, el ministerio y algunos directivos, realizan redadas contra los docentes que se encuentran acusados A las sillas un A 800 kilómetros de distancia y los padres ya están ahorrando dinero Repetición Lo cual tendrán que hacer sus hijos y que planifican sus entradas y salidas con cuidado militar. De hecho, como cada año, seguramente habrá niños y jóvenes que tendrán su propio profesor una vez iniciado el curso escolar, con consecuencias para el aprendizaje y la vida diaria (entrar más tarde, salir temprano, horas vacías sin hacer nada). . ..).

Pero este año el problema da un nuevo giro: parece, de hecho, que muchas de las sillas que quedarán vacías por falta de personal cualificado. Muchas de las listas provinciales (sí, las listas siguen siendo regionales, esas cosas que fueron abolidas hace medio año) de las que se identifican y convocan a los trabajadores temporales están completamente o casi vacías. alguno Competiciones Ahora tienen muy pocos ganadores esperando a ser nombrados, por lo que nos encontramos, por ejemplo, con 24 profesores cualificados frente a la demanda de 3.000 ingenieros o 20 personas frente a las necesidades de unas 4.000 para matemáticas y física. Pero este no es el único problema. De hecho, Italia comienza el nuevo año con cifras alarmantes de abandono escolar: sólo Rumania y España están en peor situación que nosotros. Estas cifras no hacen mucho ruido en comparación con otras estadísticas que ocupan titulares y espacio, pero las tasas de abandono escolar son superiores al 12% y alcanzan un máximo de más del 20% en Sicilia y del 18% en Puglia. La media europea debe alcanzar como máximo el 9% de aquí a 2030: estamos lejos de hacer nuestra contribución. Pero lo más importante es que estamos lejos de desarrollar políticas y soluciones a un problema enorme: para los niños afectados por el abandono, ante todo, y para el futuro de nuestra economía y de nuestro país. Los jóvenes más desfavorecidos suelen ser los que abandonan la escuela, ya sea porque nacen en familias que atraviesan dificultades económicas o porque viven en contextos sociales difíciles. Si no logramos resolver este problema, estas dificultades no sólo persistirán, sino que se arraigarán cada vez más e incluso serán imposibles de eliminar, exacerbando la desigualdad y empobreciendo a la sociedad en su conjunto. Fallar, para decirlo en una palabra.

También es por este objetivo que veremos a partir de este año. maestros maestros, El cual se espera que sea generado por el Programa Nacional de Rehabilitación (o lo que queda de él hoy) para escuelas secundarias únicamente, en un plan maestro más amplio. Serán unos 40 mil y tendrán que trabajar codo a codo con estudiantes de los últimos tres años, Ayudándoles a crear conciencia sobre sus capacidades y apoyando a las familias en la toma de decisiones importantes para el futuro de sus hijos. Los maestros han realizado capacitación específica en los meses de verano y están listos para apoyar a los estudiantes y sus familias. O mejor dicho serán: Porque el ministerio lo extendió hasta el 16 de septiembre El periodo de formación y las fechas se determinarán más adelante. ¿Podemos al menos empezar el año con cierta seguridad en este frente? Podríamos haber hecho eso, pero en lugar de eso…

Pero dejemos de lado los números, las controversias y los problemas. Aprovechemos la oportunidad del inicio del nuevo año académico para hacer nuestra parte. Los niños harán su trabajo, pero también depende de los padres, profesores, tutores y directivos. Volvamos a preocuparnos realmente por los niños: escuchémoslos primero, vívalos de verdad, para no juzgarlos Desde las gafas de sol gigantes o la música en sus auriculares al entrar al aula. No nos limitemos a preguntar: “¿Qué hiciste hoy en la escuela?” Donde el típico adolescente responde con una sílaba o una mueca en el mejor de los casos. Nos interesa el camino que toman, lo que les interesa, lo que les pone en dificultades.

Escuchar es el primer paso hacia la educación: nos permite comprenderlos, derribar el muro generacional que, lamentablemente, se vuelve más grueso y resistente a medida que envejecemos. No les culpemos por un 4: claro, es un problema, pero sacar un 4 en física no significa fracasar en todas las materias ni en toda la vida. Nuestro primer objetivo es ayudarlos a crecer y encontrar su camino, y no esperamos que obtengan 10 puntos en todas las materias. Respetamos los roles. Los padres son padres, no mejores amigos, ni abogados de profesores ni directores de proyectos que visten togas ante el director. Hay conversaciones de WhatsApp más ricas que las principales carpetas de estado de noticias: Nosotros elegimos de qué lado estaremos. Es decir, desde la verdad, no desde el “en contra” a toda costa, retratar a los niños como santos andantes y no darles la formación y los momentos de enseñanza adecuados cuando es necesario.

Confiamos en los profesores. Son muchos los casos positivos de docentes y profesores que, además de la carrera, ponen el corazón en lo que hacen: que enseñan, asesoran y no se limitan a enseñar releyendo conceptos del libro. Sobre todo confiamos en los chicos. Hay una generación ahí fuera, generación z, Los cuales en muy poco tiempo constituirán la mayor parte de la fuerza productiva y empresarial de este país. Si queremos cambiarlo, se nos acaba el tiempo. Si queremos cambiarlo, debemos empezar por la escuela.

Gabriel Sada