Las palabras que usó para describir este gesto.

Durante el reciente concierto de Sfera Ebasta en Milán ocurrió un incidente que llamó mucho la atención de los medios. Un joven fan sobreexcitado subió al escenario durante la actuación del rapero, pero fue rechazado con vehemencia por el artista. Este episodio provocó reacciones encontradas entre los fanáticos y en las redes sociales. Posteriormente, el niño emitió declaraciones en línea para aclarar su posición y explicar sus acciones. El niño rechazado por Sfera Epsta explicó durante la ceremonia que actuó sin pensar y admitió su error. Explicó en un videoclip en TikTok que subió al escenario por emoción, y justificó en parte la reacción del cantante, reconociendo que la seguridad era importante. Las palabras del niño resonaron desde el escenario: "Veo que mucha gente está marchando contra Saphira. Quizás sea en parte cierto por la forma en que lo usó conmigo, pero lo que hice estuvo mal: entiendo este gesto". […] De todos modos, no culpo a Safira porque en su lugar probablemente yo habría hecho lo mismo y él seguiría siendo mi modelo a seguir. Saphira, si miras este video, debes saber que no quería hacerte quedar como la mala, no quería poner a todos en tu contra y siempre serás mi modelo a seguir", declaró el joven.

