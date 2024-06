Melo Infante cierra a las 14 (con polémica): “Fuimos los últimos”

Rai Due concluye, pero no sin polémica, que la emisora ​​comparte ratings con los espectadores, la audiencia en casa y la web dividida



Hoy es la versión final de 2 pm, el popular programa diario presentado por Milo Infante en Rai Due. Transmisión saludó a su público Con una mezcla de celebración y crítica hacia Rai. Infante dedicó los últimos minutos del episodio final a resaltar los extraordinarios resultados de escucha obtenidos recientemente, al tiempo que se quejaba de la mala visibilidad y la mala visibilidad. Reconocimiento por la radio pública Por los éxitos de su presentación.

Las palabras de Melo Infante a las 14 horas con la polémica contra la Rai

Durante la transmisión, Melo Infante destacó los excelentes resultados de audiencia que logró, muestra un aumento significativo En comparación con años anteriores. “Las 14:00 horas alcanzaron el 9,80%, casi el 10%, lo que es un logro significativo teniendo en cuenta que registramos el 1,83% hace cuatro años.“, anunció Infante, mostrando un gráfico que muestra el crecimiento continuo de la oferta en el tiempo. También confirmó que en el último día, El programa colocó a la cadena en el segundo lugar en términos de número de espectadores. Por detrás de Mediaset con un 10,60% y cerca de 1 millón de espectadores.

Sin embargo, a pesar de los evidentes éxitos, Infante expresó amargura al respecto. Percepción negativa En el pasado, la opinión y los medios de comunicación en general lo sufrieron. ““Éramos considerados la última parte de los programas que no funcionaron”.Infante señaló que confirmó cómo se demostró su equipo con hechos concretos Crecimiento significativo en audiencia y calidad de programación. Durante los años. También se quejó de la falta de reconocimiento de la empresa por sus éxitos, citando incidentes como cortes comerciales no programados durante las transmisiones. “Y agregó: Somos una transmisión gratuita, a algunos les gusta, a otros no les gusta, algunos quieren que continuemos y algunos esperan que lleguen otras cosas en su lugar.

Gratitud a los espectadores y reacción web.

Infante concluyó su episodio final mostrando gratitud a sus fieles espectadores y al equipo que contribuyó. Tener éxito 2 pm, Resalte datos detallados para informar a la audiencia de la importancia de los resultados obtenidos. “Cerramos este año con 850.000 espectadores y un 7,50%…“El anunció.

La reacción en línea fue mixtaCon algunos periodistas y comentaristas sociales apoyando sus argumentos, resaltando la contradicción entre el éxito real del programa y su apariencia mediática. también El periodista Giuseppe Candela. Quería expresar su opinión en la red social, por eso escribió: “Es cierto que él mismo lo dice, porque otros no lo reconocen, de hecho, lo argumentan en contra… Y también niega tus ridículos castillos: Lo escribimos mal, salió bien y lo escribimos… “

