Las dudas de Sarri y el duro juicio del equipo que sacuden a la Lazio

Es el punto más bajo en Gestión válida . Lluvia helada, como los vientos daneses y los aullidos del Herning Arena, mientras devuelven a la Lazio a la Tierra cuando parecía haber tomado el nuevo rumbo. Mao, desgraciado, Vio los mismos fantasmas del pasado. . “Parecía el equipo del año pasado, el equipo que se derrumbó tanto en Verona como en Bolonia. A veces no aparece en el campo. Cuando eso sucede, surge ese tipo de coincidencia. Duele más en Europa. Duele mucho porque pensé que estábamos trabajando en la dirección correcta.“.

Sari habló con franqueza sobre suposiciónDe superficial. “No teníamos humildad. Los jugadores pensaron que arreglarían el juego tarde o temprano. Cuando caminas por el molinete con la mentalidad equivocada, especialmente en Europa, no sales de él. No hay soluciónPrueba delante de las cámaras protección de grupo. “La responsabilidad es mía, y mañana conoceré a los jugadores. (Hoy en Piacenza Boot Camp, editor). Pediré una explicación. Durante tres días hablamos y nos dijimos que nos presentáramos humildemente. He visto un enorme nivel de suposición. Se veía bien en los primeros 25 minutos. Teníamos el balón en la mano, estábamos quietos y jugábamos a un ritmo bajo, como si lleváramos un 4-0 a nuestro favor.“.

Una disculpa válida para los fanáticos.

Sarri había cambiado 8 respecto a Verona. Habría sido lo mismo sin facturación.. “He visto dieciséis años en el campo al mismo nivel mental“.El entrenador también fue a disculparse con los ultras al final del partido”.Lo siento por la afición, tanto por los que nos vieron desde casa como por los que vinieron a Dinamarca. No representamos a nuestro pueblo con dignidad. Les dije que tenían razón y que no jugamos, así que fuimos a encontrarnos con el idiota. Estábamos completamente equivocados en el enfoque, eso era obvio. Toca el equipo sin ahogarte. Si juegas así, tarde o temprano conseguirás un gol en la fase de no posesión“.