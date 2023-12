La vergonzosa confesión de Giovanna Civitello sobre su marido: “Lo hace mañana y noche” | ¿Qué come todos los días?

Giovanna Civitello, la vergonzosa confesión sobre su amado marido. ¿Qué come todos los días?

No hay duda de que ahora hay una locura mayor que nunca. La casa de Civitello Sebastiani.. De hecho, ahora hay grandes trabajos en trámite simplemente porque vacaciones de Navidad Pero también para emitir Festival de San Remo 2024 Que ya casi está sobre nosotros. Esta vez también, y será, escucha, escucha, Gustos Jugarás el doble, complejo y maravilloso papel conector e a Director técnico.

Se tomará después de eso. Un descanso de la acción El cantante que todo el mundo sigue con interés y envidia. Aunque incluso en las últimas semanas ha habido rumores al respecto Tal vez lo hubiera reconsideradoNo se movió de su posición. Ergo lo quiere para para él Última temporadaIncluso si eso no significa que no lo aceptaré nuevamente en el futuro, Todo está bien.

No es casualidad que haya trabajado tan duro e incansablemente desde que trabaja con él. edición 2023. Y para dejarnos sin aliento, subió una vez más al prestigioso escenario. Teatro Ariston Por quinta y última noche, un gran amigo de toda la vida. Rosario Fiorello que también se ocupará de después del festival. Lo hará con una edición especial de Larga vida a Ray Dew.

La vergonzosa confesión de Giovanna Civitello sobre su marido

Todo empieza con fuerza también para el primero, ya que nadie más le acompañará en la administración. Marco Mngoni. Y luego habrá un turno Jorge, Teresa Mannino y Lorella Cuccarini. sin embargo lo és giovanna el ¿Quién estará más a su lado y le animará mucho para sentarse en primera fila con él? Su pequeño hijo, Joséahora un adolescente.

Mujeres ahora Regresó a trabajar en televisión. También envió después de que decidió quedarse en casa para criar a su hijo. Amor con su marido que tiene Se casó en ceremonia civil y religiosa.Está yendo bien. Pero ahora ha llegado Dura confesión de su lado. Cual Lo que el legendario Amadeus traga desde la mañana hasta la noche.

“Lo hace mañana y noche”, y es algo que traga constantemente

Durante uno de sus invitados en Era de nocheRespondió las preguntas del anfitrión, quien no era otro que el fallecido. Mauricio costanzo. En cierto momento la corista confesó respecto a su marido: “ Sufre trastornos obsesivos: toma vitaminas desde la mañana hasta la noche Incluso en el caso de un simple dolor de cabeza, quiere entenderlo y llegar al fondo del asunto”.

Sin embargo, él mismo ya había declarado que era y era Tiene especial cuidado con lo que bebe y come.. Al parecer no es un gran glotón. No le gustan las comidas saladas. En realidad, solo pruébalo. Evite el uso de sal. Tampoco es un gran fanático de los carbohidratos y es bastante bueno en eso. Comer incluso sin pan En la mesa.