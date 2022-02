La opinión de Issa en el episodio 17/02/22

Pero nos damos cuenta de que la existencia de Luca Salatino a hombres y mujeres Hoy en día, confía casi exclusivamente en su erección durante la erección externa con la morena, que candelabro?

Ya he tenido una gran cringiata despues de mi primer out, porque el foco en durello me parecio un estilo muy de segunda sazonado con risas y bromas gne gne que echo mucho de menos durante mi primera pubertad, pero la aparicion de hoy fue sombria, ven corre

candelabro Que, jadeando ante la idea de recuperar la reacción fisiológica Peribelo Saladole pone las piernas encima solo para rozar la manada, él, como en la foto de apertura, que pasaba medio afuera y su mano grande en su trasero, el cojín ineludible para tapar la bbbbbestia en expansión (–.-), y en todo esto es la segunda parte exterior que hacen estos dos y dudo tambien en que se sepan el nombre del otro porque no hemos escuchado ningun dialogo significativo.

Y lo mejor es que, 10 minutos antes de que se emita al aire libre, Lucas Él había matado a esa otra chica, Martha, porque sintió que sus interfaces externas carecían de los contenidos………………! con candelabro solo una explosión ContenidoExterior muy profundo.

tambien me asombra candelabro Está muy contenta con la idea de no escucharla cuando habla porque el entrevistador se empeña en mirarla como si fuera un filete de res. Al final ser apreciado físicamente hace felices a todos Dios no lo quiera, pero por las manos en el trasero y la hinchazón lo suficiente como para ir a la discoteca el sábado por la noche, aquí, si quieres contarnos la historia de la búsqueda del amor al menos. finge escuchar que la otra persona debe decirte que será mínimo.

Dejando a un lado los guisantes felices, apuesto absolutamente Aburrido:

– En el Galgani Sres antonio Es malo, pero para tener una excusa para ponerse en el centro del estudio, habría salido con un asesino múltiple autoproclamado.

– Señora Juliana No sujeto a la magia queso MozzarellaQué cosa tan extraña y, sin embargo, es un hombre problemático, con una actitud tan valiente, un lenguaje tan pulido y una habilidad tan estimulante para no distinguir entre el singular y el plural.

– Maximiliano Recibió varias tarjetas de Papá Noel el 25 de diciembre y, por supuesto, también hubo un último intento. joya para deslizarse en otro triángulo pero, Lo siento, no lo sientoLa toscana Ciarlone esquivó el obstáculo para darle otro palo vivo. Además, en el sector Maximiliano Hubo uno de los pocos momentos divertidos en el episodio cuando estaba Galganitratando de persuadirlo para que le diera al menos 3 minutos al aire libre, le dijo que de todos modos él dejaba algo importante dentro de ella, y de Filippi responder con “Pero, Gemma, solo conocí 20 minutos“

– La señora ha llegado a Franco Me parece otro gran dibujo, tengo mucha curiosidad por escuchar la historia de su lanzamiento, aunque después de la chica con la que has comparado alex bailey Con la amistad artística sería difícil hacerlo mejor.

vídeo del episodio: apuesta completa – Antonio se presenta para conocer a Gemma – Giuliana: “Biagio, no siento nada…” – Massimiliano y las tres tarjetas de San Valentin – Dama a Franco – luca mata a marta – Luca y el nuevo “efecto almohada” –