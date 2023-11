La migración entre Estados Unidos y México es una ruta terrestre muy peligrosa

Al menos lo son 686 muertos y desaparecidos En 2022 intentaron cruzar Frontera de México para llegar a Estados Unidos. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estos datos forman la relación entre los dos países. La ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo.

El número de muertos representó casi la mitad de los 1.457 migrantes muertos y desaparecidos registrados en 2022 en Estados Unidos, Centroamérica y América Latina. Desde 2014Cuando empezó Falta el Proyecto Migrante de la OIM. Desde entonces, un total de 8.201 personas han muerto intentando migrar a través de Estados Unidos.

Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración así lo cree. El número de muertos del año pasado es inferior al número realDadas las condiciones climáticas que enfrentan los migrantes en los desiertos de Sonora y Chihuahua, como insolación en verano e hipotermia en invierno, y los innumerables peligros que encuentran a lo largo de toda la ruta que conduce a la frontera de Estados Unidos.

Gente de Centroaméricaespecialmente de República Dominicana, Haití y Cuba, Suelen tomar la ruta migratoria del Caribe.DóndeAumento de la mortalidad Según la OIM, el año pasado se documentaron 350, frente a 245 en 2021.

Pero es más que eso entre Colombia y Panamá ese es el equilibrio Bandas criminales Y estoEntorno salvaje La selva pone a prueba la supervivencia de los viajeros. Un punto muy peligroso Cruzar la frontera de Colombia a Panamá Se llama Brecha del Darién, una zona donde la trata de personas está muy extendida. Aquí se documentaron 141 muertes de migrantes en 2022, en comparación con casi 250.000 migrantes y refugiados que lo cruzaron, el doble que los que hicieron el viaje en 2021.

Incluso en este caso Sólo estamos hablando de calificaciones.De hecho, hay pocos datos disponibles sobre las agencias en esta remota parte del Istmo de Panamá. Según las encuestas realizadas por la OIM entre personas que cruzaron, uno de cada 25 encuestados dijo que alguien con quien viajaba había desaparecido. Aunque estos estudios no son representativos, hacen temer que el número de muertos o desaparecidos pueda ser superior al registrado actualmente.

“Es una triste realidad que sabemos muy poco sobre los migrantes que desaparecen en las Américas”, dijo Marcelo Pisani, director de la OIM para América del Sur. A pesar del peligro del viaje, Gente Impulsado por la pobreza y la violencia generalizada en América Latina ¿Quién intenta cruzar? Brecha del Darién Y van en aumento: son casi 340.000 desde principios de 2023.

Sin embargo, si logran llegar a la frontera estadounidense, los migrantes que no utilicen los canales legales establecidos por el gobierno de Joe Biden desde mayo no serán considerados elegibles para solicitar asilo en EE.UU. Con la derogación del Título 42 introducida por Donald Trump durante la pandemia, el gobierno estadounidense no puede rechazar inmediatamente a los solicitantes de asilo por razones de salud pública. Quien quiera cruzar la frontera hoy tiene que descargar una aplicación en su teléfono móvilY esto CPP unoPermite a los inmigrantes en los Estados Unidos reunirse y recibir asistencia en las aduanas de Arizona, Texas y California.