ADUC – Artículo – Narcotráfico. Tentáculos transnacionales de los cárteles mexicanos

Archivos filtrados de la fiscalía general de Colombia muestran los enormes tentáculos y conexiones de los cárteles mexicanos en Sudamérica y en una docena de países de cuatro continentes: claves para sus conversaciones, viajes, métodos y operadores de tráfico de drogas; Organización criminal mexicana vigilada por inteligencia internacional.

Cuando salen de México dejan armas, chalecos antibalas y vehículos blindados en casas seguras. Los embajadores de los cárteles mexicanos en otros países viajan para hacer negocios, garantizar proveedores, bloquear rutas y proporcionar armas y entrenamiento a grupos criminales asociados, pero no para crear violencia con grupos armados o conquistar nuevos territorios. En Mexico. Allí son discretos, utilizan pasaportes, se alojan en hoteles y comen en restaurantes elegantes. Se mueven silenciosamente.

Cientos de archivos de la fiscalía general de Colombia detallan las actividades de los cárteles mexicanos en más de una docena de países en cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía. Están siendo investigados por los gobiernos de Colombia, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, etc. Los datos se obtuvieron gracias a una filtración del grupo Guacamaya, que hackeó el sistema de correo electrónico de la Secretaría de Seguridad Nacional de México.

Las investigaciones han demostrado la actividad de más de 50 grupos criminales -entre ellos al menos un ciudadano mexicano- con organizaciones criminales de Colombia, Australia, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Países Bajos. Líbano, Nicaragua, Países Bajos, Panamá y Venezuela. Las etiquetan como “relaciones comerciales”. Sus principales tareas incluyen la planificación, supervisión y coordinación de rutas transcontinentales de exportación de drogas.

Análisis de la base de datos desarrollada para el proyecto. Narcófilos: Con el apoyo del Proyecto Denuncia de Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el nuevo orden penal de la Fiscalía de Colombia, desde 2019, a través de más de 13 millones de denuncias policiales, operativos de inteligencia y correos electrónicos, Las autoridades mexicanas identificaron seis grupos del crimen organizado denominados Autoridades mexicanas: Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Oaxaca, Los Quinis (vinculados a Jalisco Nueva Generación y Los Generación), Los Generación.

Sus principales actividades criminales son el tráfico y producción de drogas, la minería ilegal, el financiamiento económico de otros cárteles y el lavado de dinero. Información indica que aproximadamente una treintena de empresas privadas están vinculadas con delincuentes mexicanos y están bajo investigación por lavado de dinero por parte del gobierno colombiano y de otros países.

Los nombres comunes son Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Sus aliados: el clan del Golfo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la banda de Los Pocillos, Los Caparros y hasta Hezbollah.

Los documentos identificaron al menos 142 operadores de bandas criminales que participan en transacciones criminales, 12 de ellos con pasaporte mexicano, que registran su ingreso una vez al mes a países como Colombia o se hospedan en hoteles de alta gama durante sus viajes. El resto son principalmente de origen colombiano, pero también incluyen personas de países como Venezuela, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Líbano y Australia.

Los grupos criminales mexicanos han buscado socios locales para formar alianzas y desarrollar nuevas rutas.

Francisco Javier Daza, investigador de la Fundación para la Paz y la Reconciliación en Colombia, entrevistado para este reportaje, explicó que cárteles como el de Sinaloa, considerado uno de los más grandes de México, se han aprovechado de los conflictos armados entre empresas colombianas. La tribu del Golfo es un grupo de tamaño similar en Colombia.

“Subcontratan a los colombianos, pero tiene que ser a través de grandes grupos como el clan del Golfo, porque si ven que (los cárteles mexicanos) pueden representar algún tipo de amenaza, no lo permiten”, aclara.

Dice que su llegada a Colombia responde a conseguir mejores precios de la hoja de cacao y garantizar la logística y una ruta de distribución.

“Por ejemplo, se encuentran en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Tibú, que tiene la mayor densidad de cultivo de hoja de cacao en todo el país. Allí se ha identificado la presencia de ciudadanos mexicanos en representación de los cárteles, pero prefieren monitorear los asuntos, sin involucrarse en la dinámica del conflicto armado que existe en Colombia”, dice Daza.

El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la otra gran “negociación” en Sudamérica. La Fiscalía colombiana viene detallando sus negocios en el país desde 2019. Las investigaciones de la Fiscalía los vincularon con Guerrillas Unidas del Pacífico, disidentes de las FARC y con Óscar Adriano Quintero Rengifo, alias “El Príncipe de los Semisubmarinos” quien fue “detenido hace dos años”.

De documentos filtrados de la fiscalía colombiana se desprende claramente que los cárteles mexicanos están mirando a otros mercados como Europa y Oceanía. Observamos el desarrollo de la comercialización de drogas sintéticas y el fenómeno de “deslocalización” de plantaciones de hoja de cacao hacia otros países fuera de la región andina, como Guatemala, Honduras y México.

“Actualmente los precios no son los mismos, la producción se ha detenido y se están almacenando porque no hay compradores. De una forma u otra, esta disminución en la oferta y comercialización de hojas de cacao procesadas puede afectar la rentabilidad que sigue siendo el cártel mexicano”. en Colombia. No es un negocio, no es real. La ganancia en términos económicos”, avanza un investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Esta base de datos es en realidad una pequeña muestra de alianzas, logros, figuras clave y viajes que cruzan fronteras, cielos y mares.

Presentamos cuatro historias que describen la expansión del crimen mexicano y sus conexiones globales: un facilitador de negocios dedicado a mover redes criminales entre continentes para asegurar la droga, un cuarteto colombiano que llega a Oaxaca en 2021 con cocaína escondida en un semisubmarino. Los Zetas “marcan” poder en las actividades de grupos criminales organizados en Colombia y las visitas de emisarios de las dos organizaciones narcotraficantes más poderosas de México: el Cártel de Sinaloa y la Nueva Generación de Jalisco.

(Aristegui Noticias del 11/12/2023 – Daniela Guazo, El Universal)