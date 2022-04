Fórmula E. En el circuito de GP, sin embargo, en comparación con la F1, aquí no está prohibido adelantar.

Comparación

–

Se habló de compararlo con la Fórmula 1 en la misma pista compartida (los trazados de Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México son muy diferentes). Una comparación inexistente, pues la época geológica entre Charles LeClerk (1’10” 346) y Antonio Félix da Costa (1’31” 317) bailando 21″ polar 2021. Sin embargo, coches con aproximadamente 340 caballos de fuerza equivalen a 250 kW, No es comparable con otros autos que son significativamente más de tres veces más grandes: la aerodinámica en la Fórmula E es muy aproximada y la carga es mínima. No. Decía: Divirtámonos adelante: también espero con ansias a Antonio Giovnaci, sin puntos todavía Benske es ciertamente muy competitivo No, también tiene cero puntos. Esta es otra carrera de casa para Antonio, que vive allí en Montecarlo. A diferencia de Roma, Ciudad de México y Ad-Tria, esta vez el circuito lo sabe. “Definitivamente me ayudará – dijo – es positivo, da el diseño en un día. El auto es muy diferente, pero comenzando por los puntos de frenado hay que revisar todos los consejos. Pero lo bueno es que esta vez Regresé al auto dos semanas después Arabia Saudita, México Y no meses después como sucedió en la primera brigada eléctrica en Roma.