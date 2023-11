Ochoa, los malos tiempos quedaron atrás: Decisivo en Reggio, ahora toca México – Salernitana News

Junto con el no eliminado Reggio Emilia, la firma de Memo ciertamente está ahí. Ochoa. El mexicano realizó al menos cuatro intervenciones decisivas en Castillojo, en el primer tiempo, con Berardi, Volpato y Llorente, y en el segundo, evitando el nocaut ante Salernitana; Cuando no llegaron sus guantes, el correo lo ayudó (in mulattieri). El portero salió entre los aplausos del equipo saliente y fue canonizado por la afición granadina a través de las redes sociales.

Marcha con visión nacional

La nota es conocida por todos y significa que es decisiva entre publicaciones. Hay un defecto de fábrica incierto al dejarlos. Sucedió con el equipo local 1-1. Sin embargo, cuando ponemos todo en la balanza, queda claro que su aportación fue decisiva. Una contribución importante también llega después de un período oscuro, cuando una actuación mediocre en Monza lo vio relegado al banquillo ante el Cagliari. Ha vuelto a su nivel en los últimos tres partidos: Draguzin, Politano, Raspatori y efectivamente Castillejo, Berardi, Volpato y Llorente saben algo de ello. El entrenador Rambulla también es bueno amortiguando las salidas.

Ahora que la selección mexicana está en el horizonte, Memo espera el llamado del técnico Lozano para una doble jornada en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF.Honduras (18 y 22 de noviembre). El ex jugador del Málaga continúa escalando en la lista de más apariciones con México, ahora con 147, y se une al ex defensa del Barcelona Rafa Márquez en el tercer lugar con 148 apariciones. Luego de sus compromisos con la tricolor, regresará a Salerno dos días antes del partido ante la Lazio. Incluso en este caso, Inzaghi pensará en el relevo con Costil, pero quién sabe si se le dará un respiro, al menos no para actuaciones que vuelvan a un alto nivel.