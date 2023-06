La investigación ha encontrado que una herramienta común de salón de uñas puede causar daños en el ADN y mutaciones en las células humanas.

Tiempo estimado de lectura: 5-6 minutos

Un estudio encuentra que la radiación de los secadores de uñas puede dañar el ADN y desencadenar mutaciones que causan cáncer en las células humanas, y es posible que usted se pregunte si vale la pena correr el riesgo de una manicura de gel normal.

Algunos dermatólogos dicen que los hallazgos, en un estudio publicado en enero en la revista Nature Communications, no son nuevos cuando se trata de preocupaciones sobre la radiación UVA o UVB de cualquier fuente. Los hallazgos reafirman por qué algunos dermatólogos han cambiado la forma en que se hacen las manicuras en gel o han dejado de hacérselas por completo.

“Los hallazgos contribuyen a los datos ya publicados sobre los efectos nocivos de la radiación (UV) y muestran la muerte celular directa y el daño tisular que pueden provocar cáncer de piel”, dijo la Dra. Julia Curtis, profesora asistente de dermatología en la Universidad de Utah. , que no participó en el estudio.

“Las camas de bronceado están clasificadas como cancerígenas y las lámparas UV para uñas son minicamas de bronceado para curar las uñas de gel”, dijo Curtis.

A nivel molecular y celular

La radiación ultravioleta, una forma de radiación electromagnética, tiene una longitud de onda de 10 a 400 nanómetros, según el Centro de Educación Científica de la Universidad de California.

El ultravioleta A (315 a 400 nanómetros), que se encuentra en la luz solar, penetra la piel más profundamente y se usa comúnmente en los secadores de uñas UV, que se han vuelto populares durante la última década. Las camas de bronceado utilizan de 280 a 400 nanómetros, mientras que el espectro utilizado en los secadores de uñas oscila entre 340 y 395 nanómetros, según un comunicado de prensa del estudio.

“Si observa la forma en que se presentan estos dispositivos, se comercializan como seguros y no hay nada de qué preocuparse”, dijo el autor correspondiente Ludmil Alexandrov en el comunicado de prensa. “Pero hasta donde sabemos, nadie ha estudiado realmente estos dispositivos y cómo afectan a las células humanas a nivel molecular y celular todavía”. Alexandrov tiene títulos duales como Profesor Asociado de Bioingeniería y Medicina Celular y Molecular en la Universidad de California, San Diego.

Los investigadores expusieron células de humanos y ratones a la luz ultravioleta y descubrieron que una sesión de 20 minutos resultó en la muerte del 20% al 30% de las células. Tres exposiciones consecutivas de 20 min dieron como resultado la muerte del 65% al ​​70% de las células expuestas. Las células restantes sufrieron daño mitocondrial y de ADN, lo que resultó en mutaciones con patrones observados en melanomas en humanos.

no tienes proteccion

La mayor limitación del estudio, dijo la dermatóloga Dra. Julie Russak, fundadora de la Clínica de Dermatología Russak en la ciudad de Nueva York, es que exponer las líneas celulares a la luz ultravioleta difiere de realizar el estudio en humanos y animales vivos. Russak no participó en el estudio.

“Cuando hacemos eso (irradiación) dentro de las manos humanas, definitivamente hay una diferencia”, dijo Russak. “La capa superior de la piel absorbe la mayor parte de los rayos UVA. Cuando irradia células en una placa de Petri directamente, esto es un poco diferente. No tiene ninguna protección de la piel, de los queratinocitos o de las capas superiores. También es muy radiación UVA directa”.

Pero este estudio, junto con evidencia previa, como informes de casos de personas que desarrollaron carcinoma de células escamosas, la segunda forma más común de cáncer de piel, en combinación con secadores UV, significa que definitivamente deberíamos “pensar más seriamente en simplemente exponer nuestras manos”. y los dedos”, dijo. La Dra. Shari Lipner, profesora asistente de dermatología clínica y directora del departamento de uñas del New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center: “A la luz UVA sin ninguna protección”. Lipner no participó en el estudio.

Cómo reducir la exposición a los rayos UV al hacerse la manicura

Si te preocupa una manicura en gel pero no quieres renunciar a ella, hay algunas precauciones que puedes tomar para mitigar los riesgos.

“Aplique un protector solar de amplio espectro que contenga zinc y titanio alrededor de las uñas, y use guantes UV con las puntas de los dedos cortadas cuando sea el momento de tratar sus uñas”, dijo Curtis, quien no se ha hecho una manicura en gel. “Recomiendo alternativas a las uñas de gel, como los nuevos toppers disponibles en línea”. Las envolturas o tiras de uñas de gel son productos adhesivos para uñas de gel que no siempre requieren ser fijados por secadores de uñas UV.

Algunos salones usan luces LED, dijo Lipner, que “se cree que no emiten luz ultravioleta o mucho menos”.

Lipner se hace la manicura con regularidad, que suele durar de siete a diez días, no en un esfuerzo por evitar los rayos UV, sino porque no le gusta el remojo de acetona que suaviza las uñas y que se incluye en las manicuras.

“Solo las manicuras regulares se secan al aire”, agregó. “Las manicuras en gel necesitan ser formateadas o selladas, y los polímeros del esmalte deben estar activados, lo cual solo se puede hacer con luces UVA”.

Si te has hecho una manicura en gel regularmente, Lipner recomienda consultar a un dermatólogo certificado por la junta que pueda revisar tu piel en busca de precursores de cáncer de piel y tratarlos antes de que se conviertan en problemas graves. Dijo que la luz ultravioleta puede envejecer la piel, apareciendo como manchas solares y arrugas.

Lipner dijo que no hay suficientes datos para que los expertos evalúen con qué frecuencia las personas pueden hacerse una manicura en gel sin ponerse en riesgo. Pero Curtis recomendó guardarlo para ocasiones especiales.

Russak dijo que Russak no se pone las uñas de gel con frecuencia, pero usa protector solar y guantes cuando lo hace. Agregó que la aplicación previa de sueros ricos en antioxidantes, como la vitamina C, también puede ayudar.

“Como dermatólogo, cambio los guantes probablemente tres o cuatro veces con un solo paciente. Y con el esmalte de uñas regular, después de tres o cuatro cambios de guantes, el esmalte de uñas desaparece”, dijo Russak. “Las manicuras en gel definitivamente tienen una vida útil mucho más larga, pero ¿realmente valen la pena los riesgos del fotoenvejecimiento y el desarrollo de cáncer de piel? Probablemente no”.

Los expertos dijeron que las personas con antecedentes de cáncer de piel o que son más sensibles a la luz debido a la piel blanda, albinismo, medicamentos o inmunosupresión deben tener mucho cuidado al tomar precauciones. Pero sean cuales sean sus riesgos, los dermatólogos con los que CNN habló pidieron cautela.

“Desafortunadamente, la protección total no es posible, así que mi mejor recomendación es evitar estos desecantes por completo”, dijo el Dr. Joshua Zeichner, profesor asistente de dermatología en el Hospital Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York.

