Dramáticas imágenes muestran una nave espacial chocando con un asteroide

La misión DART hizo historia esta semana cuando fue Golpea con éxito un asteroide – Y pudimos verlo suceder en vivo, desde millones de millas de distancia.

A medida que la nave espacial de prueba de redirección de asteroides gemelos de la NASA se acercaba a su objetivo el lunes, las imágenes regresaron a la Tierra a una velocidad de una por segundo del asteroide Demorphos, que orbita una roca espacial más grande llamada Didymus.

Cada imagen resultó ser mejor que la anterior, y en los segundos previos al efecto DART con Dimorphos, la superficie de la luna joven llenó todo el encuadre.

Demorphos, nunca antes visto, tomó forma de huevo y se cubrió de rocas. El asteroide rocoso ha sorprendido a los científicos, que están ansiosos por estudiar las imágenes tomadas por DART antes de estrellarse contra las llamas de la gloria.

Los investigadores estiman que tomará alrededor de dos meses determinar si DART ha alterado con éxito el movimiento de Dimorphos en el espacio en la primera prueba de la humanidad de la tecnología de desviación de asteroides.

los La nave espacial pudo haber echado un sorprendente primer vistazo a un asteroidePero no es la única vista de un sistema de asteroides que hemos tenido la suerte de ver.

Todos los ojos estaban puestos en Didymus y Demorphos para echar un vistazo al impacto de DART y sus consecuencias, y las primeras imágenes no decepcionaron.

El Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial James Webb observaron la colisión y Columnas espía del material emitido desde la superficie de Dimorphos.

Los observatorios terrestres también compartieron cuán brillante era el sistema de asteroides después de que fue atacado por DART.

pero el Las fotos más dramáticas fueron las primeras fotos compartidas por LICIACube, el pequeño satélite italiano que siguió a DART y observó todo el evento desde una distancia segura. ¿La mejor parte? Veremos más en los próximos meses.

El Comité Nobel pronto anunciará los ganadores de sus premios anuales la próxima semana.

Es difícil predecir quién ganará estos prestigiosos premios porque los candidatos, la preselección y el proceso de selección se mantienen fuera de la vista del público.

En 2021, ninguno de los premios Nobel de ciencia eran mujeres, lo que, según han sugerido algunos críticos, es más evidencia de sesgo sistemático en los campos científicos.

Pero hay muchas candidatas dignas, como la Dra. Marie Claire King, que descubrió los genes que causan cáncer, y la Dra. Marilyn Hughes Gaston, cuyo trabajo ha servido como vía para el tratamiento de la enfermedad de células falciformes.

Obtenga más información sobre la lista de CNN y descubra Los descubrimientos revolucionarios que han hecho en vacunas, astronomía e investigación química..

La explosión de los fuegos artificiales, el tocino chisporroteante y los truenos prolongados son solo algunos de los sonidos asociados con los enormes glaciares de la Tierra que se agrietan y se encogen.

Científicos Establecer la naturaleza sorprendentemente bulliciosa de los glaciares. Para descubrir qué tan rápido se está derritiendo el hielo en medio de la crisis climática y revelar los misterios de las profundidades.

El hielo glacial puede ser muy efervescente, silbando al liberar aire comprimido y burbujas que han estado congeladas durante cientos o incluso miles de años.

El lugar donde los glaciares se encuentran con el océano puede ser un lugar peligroso para los humanos. Observar la acústica de estos densos cuerpos de hielo desde lejos está cambiando la forma en que los investigadores los entienden y lo que sabemos sobre cómo sus sonidos afectan a los animales que viven en estos hábitats que desaparecen.

Más de 100 años después del hundimiento del SS Mesaba, los científicos han encontrado sus restos en el fondo del Mar de Irlanda.

El 14 de abril de 1912, el vapor mercante británico envió un mensaje al RMS Titanic, pero la advertencia del iceberg nunca llegó al centro de control principal de la enorme línea oceánica en esa fatídica noche.

Mesaba fue torpedeado por un submarino alemán solo seis años después, matando a 20 personas. Pero aún se desconoce la ubicación exacta del barco.

Los investigadores usaron escaneo de sonar para encontrar a Mesaba – Junto con muchos otros naufragios Se encuentra disperso en 7.500 millas cuadradas (19.425 km ).

Las galaxias a lo largo y ancho parecen presentar una exhibición brillante del Telescopio Espacial James Webb.

Impresionante telaraña de ‘huesos’ de galaxia espiral detectada Se encuentra a 29 millones de años luz de la Tierra, una hazaña aún más sorprendente en comparación con una vista del Hubble de la misma galaxia.

Mientras tanto, los astrónomos analizaron la primera imagen de Webb y determinaron que contiene algunas de las estrellas y galaxias más antiguas del universo, incluida una que se parece mucho a un fuego artificial celestial.

Galaxia bengala rodeada de puntos rojos y amarillos brillantesalgunos de los cuales se han convertido en grupos de estrellas antiguas.

Quédate un poco más arriba de estas historias:

Podría ser el Telescopio Espacial Hubble Obtenga un impulso en una órbita más alta para extender su vidabasado en los resultados presentados en el Recuadro A nueva expedición Acuerdo entre la NASA y SpaceX.

Los perros son amados por muchas razones, y ahora hay evidencia científica que arroja más luz sobre ellos Una de sus grandes habilidades de detección de olores..

La nave espacial Juno de la NASA voló cerca de la luna Europa de Júpiter y Captura una nueva e impresionante mirada al mundo de los océanos helados.