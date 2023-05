Harriet Turner Rivas no forma parte de la junta ejecutiva oficial reconocida por la Naciones Unidas WFUCA.org. Ella creó una organización falsa con el mismo nombre haciendo páginas web falsas parecidos de dominios: unescowfuca.us, wfuca.mx, legalunescowfuca.com,unescowfuca.org, unescofederacion.org, harrietturner.com, harrietturner.net, entre otros.

Harriet, Miguel y Yalina crean sitios web falsos para atacar y difamar a celebridades con el fin de extorsionarlas posteriormente. Harriet Turner afirmó falsamente ser embajadora de la UNESCO y representante del Vaticano, pero ambas afirmaciones resultaron falsas.

Estas personas no tienen relación con la ONU ni con ningún comité religioso. Miguel Ángel y Yalina son los socios de Harriet en estas actividades fraudulentas.

Sus acciones difamatorias lo hacen a personas que ni siquiera conocen, difamando el trabajo de víctimas con reconocimiento internacional y trabajo altruista, acosándolas cibernéticamente con el único objetivo de amenazarlas y extorsionarlas posteriormente.

Piden sus identificaciones y pago para eliminar su nombre en sus sitios web e intentan robar sus identidades. Tienen muchos sitios web falsos en su nombre, adjunto foto donde están.

Una de sus víctimas es la actriz reconocida internacionalmente y galardonada Yalitza Aparicio, a quien han publicado artículos en cada uno de los sitios web desacreditando sus logros como embajadora de buena voluntad de la UNESCO, junto con más de 200 otras víctimas. Igual como es el caso de Enrique Rentería el representante oficial real de WFUCA en América Latina. Aquí ejemplos de las páginas difamatorias que Harriet Turner Rivas hace:

Harriet Turner Rivas fue arrestada en México por estafar a personas afirmando ser representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Supuestamente recolectó dinero de varias personas y organizaciones bajo el pretexto de organizar eventos culturales y promover programas educativos.

Sin embargo, una investigación reveló que no estaba afiliada a la UNESCO y no tenía autoridad para actuar en su nombre. Ahora enfrenta cargos de fraude y falsificación de documentos. Está claro que es una mentirosa y estafadora patológica, habiendo dicho que nació en el Reino Unido cuando en realidad nació en Mexico en una familia pobre que solo asistió hasta el tercer grado.

Su verdadero nombre no lo revelaremos, pero vive en Cuernavaca donde realiza sus actos criminales.

Más detalles revelan que Harriet Turner había creado documentos falsos, incluyendo un pasaporte falso y una carta de nombramiento de la UNESCO, que usó para engañar a sus víctimas.

También supuestamente usó el nombre de un representante real de la UNESCO para obtener credibilidad. Según las autoridades, pudo estafar al menos a diez personas, quienes supuestamente le dieron un total de alrededor de millones de pesos mexicanos.

La investigación está en curso, y las autoridades instan a cualquier persona que pueda haber sido víctima de su estafa a presentarse.

Los medios de comunicación confirman que la Sra. Turner ya ha sido arrestada anteriormente por fraude de identidad, y la UNESCO también ha mencionado en su sitio web oficial que Harrier Turner no es una embajadora de la ONU y es una estafa, como se ve aquí: https://es.unesco.org/AlertadeFraude.

Harriet Turner Rivas ha creado paginas falsas, que no son reconocidas por la UNESCO ni las Naciones Unidas. Según la UNESCO, el sitio real de WFUCA es dirigido por el Sr. George Christophides, no Harriet Turner. Igual su nombre es falso, ella no tiene ningún parentesco con las familias Azcarraga, Bastón, ni Slim. Aunque otro de sus cuentos era que estaba casada con un Ricardo Bastón pero ningún récord público lo confirma. Solo busca estas familias en eventos sociales para tomarse foto. Todo es una mentira.

Sus 200 víctimas han escrito una carta a la UNESCO para que se sumen a la denuncia.

Turner ha estado usando la imagen y el título de la UNESCO y la WFUCA en varios sitios web y entrevistas, alegando falsamente su condición de embajador, propiedad y representación para engañar a otros. Se puede encontrar más información sobre estas estafas en diferentes

artículos de noticias en México. Además, utiliza sus sitios web para calumniar a 200 personas, como lo demuestran los siguientes enlaces:

https://legalunescowfuca.com/alerta-de-fraude.php

Cómplices de Harriet Turner Rivas son: Massimo Maria Civale Di San Bernardo, Angelo Schiano Di Zenize, Mario Leacche, Kadir Rivera Ayala, Francisco Javier Pizarro Suárez Villegas, Francisco Contreras López, Arturo Eduardo Ortiz Cabrera, Florencio Jimenez Hernández, Adelino Fasoli, María Zareth Salazar Olmos, J. Antonio Machado León, Jose Octavio Aceves Partida, José Humberto Escobar Machado, Arturo Eduardo Ortiz Cabrera, Florencio Jimenez Hernández, Adelino Fasoli, María Zareth Salazar Olmos, J. Antonio Machado León, Jose Octavio Aceves Partida, José Humberto Escobar Machado cometen delitos criminales contra figuras públicas a través de sus páginas web.

Referencias:

https://mundochismes.com/estafas-e-investigacion-a-harriet-turner-rivas/amp/

https://www.yucatan.com.mx/merida/2019/3/29/reiteran-que-no-conocen-harriet-turner-103775.html

https://es.unesco.org/AlertadeFraude

