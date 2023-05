Notas de viaje de Vogue Italia: un diario de viaje recopilando periódicos

Consejos de viaje de Vogue Italia: accesorios de verano, diario de viaje, recopilados en 4 ediciones, a la venta hoy

¿Qué lindo es escribir todas las “notas de viaje” del viaje que hemos hecho en una sola hoja de papel? Anota los lugares que has visitado, los restaurantes que has probado, los paseos, las tiendas y los pequeños recuerdos para asegurarte de que puedes refrescar la memoria cada vez que quieras volver. Como dijo Henry Miller, “Viajar no es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas”. Los viajes inevitables siempre nos dejan nuevas experiencias, nuevos estilos de vida, personas conocidas y paisajes explorados.

Con este proyecto, Vogue Italia quiere disfrutar del placer de hojear las páginas llevando un artículo usado en una maleta.

Hace años, era habitual imprimir fotos de viajes y organizarlas en álbumes de fotos para mostrárselas a familiares y amigos. Ahora, con los teléfonos, esta práctica se ha perdido. Es por eso que Vogue Italia decidió crear su primer proyecto de cuaderno de viaje. Para disfrutar de la alegría de raspar las páginas, escribir y anotar nuestro viaje cada día.

Con la llegada del verano, muchas de vosotras ya habréis organizado viajes a destinos remotos y exóticos, o escapadas de fin de semana a lugares inexplorados donde en la maleta no faltará una libreta de Vogue.

Será una edición limitada, compuesta por cuatro cuadernos de diferentes colores, que estará disponible para su compra en los quioscos durante la edición de junio.

Es una edición limitada diseñada y creada por el equipo de Vogue y fabricada en Italia. Enrollada Para los mercados francés y alemán, la edición de junio se dedicó íntegramente a los viajes para celebrar su lanzamiento.

Tapa suave al tacto, desde el interior 160 páginas con el logotipo de VogueCuidado en la selección de bandas elásticas para detalles de cierre tono sobre tono garantía de alta calidad.

Será la oportunidad perfecta para anotar nuestros viajes, intercambiar notas con amigos y familiares, o incluso utilizarlo como agenda de trabajo, escolar o personal.

Vogue Italia Travel Tips: 4 variaciones de color para 4 viajeros

¿Qué no debe llevar la maleta de un arquitecto? ¿Qué pasa con el arte y el diseño? ¿Quién hace de la fotografía un estilo de vida y nunca sale de casa? Imaginamos 4 personas profesionales y abrimos sus maletas antes del viaje. en el centro EsencialesObviamente un cuaderno de viaje de Vogue. Un cuaderno de viaje se convierte entonces en testigo de una vida, un recuerdo, un libro de actas. Para guardar para siempre.