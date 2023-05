La encuesta vuelca Schlein, el iceberg fálico y Angiolini: por lo tanto, hoy…

– el alquitrán guardar de nuevoRodamiento Jj4 Y todos vitorearon. No he visto a nadie trabajar tan duro por un prisionero humano. Para un animal peligroso y problemático, sí. La empresa se dirige hacia el abismo.

– Eli Shlain Deberías empezar a preocuparte. No mucho porque encuestas recientes indican que el deterioro (fisiológico) de Giorgia Meloni ya se ha detenido. Sino porque la revelación de Tecné a la Cuarta República demuestra que los italianos no entendieron del todo su estrategia de comunicación. Para el 52% después de revelar el esquema de color, estaban “menos cerca de las personas”. Es posible que no se haya realizado una encuesta para averiguarlo.

– el precio de la gasolina Baja a unos 38 euros, muy por debajo de los 200 euros que rondaban hace unos meses. Sin embargo, la inflación sigue acelerándose. ¿Por qué? Hay muchos factores, pero el costo de la energía es uno de ellos. Sin embargo, subir los precios es fácil, bajarlos es mucho más bajo. Así que el golpe de la guerra (y no solo) lo sufrimos y ahora lo llevaremos a la tumba. Se necesita urgentemente una solución.

– en Canadá Fotografiaron un iceberg con una forma fálica inusual. Dirás: J News… y tienes razón. Pero me pareció bonito.

– el Viceministro Liu Anuncia que el gobierno está considerando levantar las sanciones punitivas por la llamada “evitación de la necesidad”. Pero para emitir una regla, si alguna vez sucede, el Parlamento se encargará de ello. Tanto si estás de acuerdo como si no, es más que justo. Detrás de retrasos o caprichos, no siempre está el deseo de comprar un Ferrari.

– el papá Supuestamente hay una misión de paz del Vaticano en Ucrania. Pero ni Kiev ni Moscú dicen saber nada al respecto. Y esto es todo un misterio. Cualquiera de los lados quiere evitar demasiadas expectativas alrededor de la mesa, lo que no explica por qué Francesco habló de eso. O que el Papa ha ido demasiado lejos, convirtiendo quizás los primeros contactos informales en una iniciativa de quién sabe qué. Ya veremos: sólo el tiempo podrá desentrañar este extraño misterio diplomático.

– de Pizza, una pizzería con meseros autistas, funcionó el Día del Trabajo. El fundador Nico Acampora también ha contratado a uno de sus hijos de forma permanente. Ve y explícale a Landini que no tiene nada de “vergonzoso” no hacer caso al concertón y llevar delantal.

– ámbar angiolini Se la lleva a quienes se centran en el tema de las palabras femeninas y pide más derechos reales. Repubblica se ofende y responde “Querida Amber” que los finales también importan y no son solo salarios como los salarios de los hombres. Ver a las feministas masacrarse unas a otras de esta manera es un placer inesperado. Esta vez, el Concertone del 1 de mayo fue un poco útil.

– Ocurrió por casualidad en un video en vivo de Eliza Espósito, un influencer de 2002 mejor conocido por inventar la forma de hablar “cursiva”. Estuvo en silencio durante unos cinco minutos, con gafas de vergüenza. Contenido: Ninguno. Vive la gente: cientos. Nos merecemos el reembolso anticipado.

– marco ardemagneEl exlíder de la banda del 1 de mayo afirma en Facebook que nunca recibió el pago de la factura por su publicación. “Sé que el problema de la falta de pago ha afectado a muchas otras personas, incluidas muchas que hacen un trabajo más duro que yo, como fabricantes de instrumentos o ingenieros de audio, incluso en versiones anteriores, solo busque en línea. Sin embargo, los sindicatos Los trabajadores (los tres habituales ) siempre colgado, por decirlo a la antigua. Quién sabe, tal vez Maurizio Landini, Pier Paolo Bombardieri o Luigi Spara quieran hacer una pequeña investigación interna para borrar esta desgracia, porque creo que es malo no pagar a los que trabajan. para los trabajadores (a menos que se haya acordado de antemano, y lo hubiésemos hecho también)”. Luego subieron al escenario para hablar sobre la ley laboral y atacar al gobierno que hizo el MDL el 1 de mayo. No hay fin a la hipocresía.