“Los sistemas de defensa aérea en la región de Leningrado están posicionados para defenderse de la OTAN y no de los ataques con drones lanzados desde Ucrania”. Esta revelación viene en el expediente del Instituto Americano para el Estudio de la Guerra (ISW), que fue publicado el 21 de enero del año pasado. Según una “fuente interna” rusa, la defensa aérea rusa no sería capaz de cubrir bien el Óblast de Leningrado y, por lo tanto, lo más probable es que el sistema no estuviera posicionado para proteger la región de los ataques desde el sur, sino que estaba destinado a defender la región de los ataques de el sur. Un hipotético ataque de la OTAN desde el oeste o el noroeste. El ejército ruso en esa región se está preparando para una posible guerra con la OTAN y pronto podría desplegar fuerzas a lo largo de la frontera.

Nuevo plan de defensa aérea ruso

Según ISW, los ataques ucranianos en la parte noroeste de la Rusia europea pueden obligar a Moscú a redesplegar sistemas de defensa aérea de corto alcance a lo largo de posibles rutas de drones para proteger objetivos de importancia estratégica.

Sin embargo, las armas de corto alcance como el Pantsir pueden resultar insuficientes para proteger esa zona sin el despliegue de otros sistemas. Por lo tanto, la continuación de las incursiones ucranianas en Rusia podría aumentar la presión sobre la infraestructura de defensa aérea rusa. Como lo demuestran las explosiones y el incendio masivo que se produjo en el puerto de Ust Luga, en la región de Leningrado. Antes del incendio, los residentes de los pueblos cercanos informaron haber escuchado ruidos de drones. Según lo reconstruido, el incendio se produjo en la estación de Novatek, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia. Según los informes, el ataque a la fábrica fue una operación especial planeada por el servicio de seguridad ucraniano SBU. La terminal petrolera de Ust-Luga es una instalación importante para los rusos, y un ataque de este tipo no sólo causa daños económicos al Kremlin, privándolo de la oportunidad de ganar dinero para invertir en la guerra contra Kiev, sino que también complica significativamente los movimientos logísticos de combustible. el ejército ruso.

Ejercicios de la OTAN y retorno a los patrones de la Guerra Fría

Mientras un incendio destruía una gasolinera cerca de San Petersburgo, Moscú reclamó el control de una aldea en el este y declaró que “los ejercicios de la OTAN representan un regreso a los patrones de la Guerra Fría”. Según el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Alexander Grushko, la escala de los ejercicios “Standing Defender 2024” de la OTAN representa un “regreso irreversible”. La OTAN dijo el jueves que había comenzado sus ejercicios más grandes desde la Guerra Fría, con alrededor de 90.000 soldados, para probar la capacidad de las fuerzas estadounidenses para reforzar a los aliados europeos en países fronterizos con Rusia y en el flanco oriental de la alianza en caso de un conflicto. Grushko explicó a la agencia rusa RIA Novosti: “Estos ejercicios son otro elemento de la guerra híbrida que Occidente está librando contra Rusia”.