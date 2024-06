La duración de la exhibición de juegos de Xbox y la cantidad de juegos que aparecerán en el rumor

Esta es la semana de grandes eventos, e incluso si el E3 ya no existe, eso no significa que no habrá muchos espectáculos este fin de semana. Uno de ellos es quien microsoftque presentará una primera parte dedicada a las consolas Xbox y luego una presentación centrada íntegramente en Call of Duty Black Ops 6. Está claro que no sabemos todo sobre la presentación, pero ahora el conocido periodista Jeff Grubb ha revelado algunos detalles. sobre la primera parte del evento.

Según sus palabras compartidas en el podcast KindaFunnyGames, la presentación galería de juegos de xbox Durará aprox. Dos horas.