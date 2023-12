Warframe: una nueva era comienza con susurros en las paredes

Con la última misión cinematográfica Whispers in the Walls, comienza una nueva era en Warframe donde todo es más accesible.

Warframe, quizás más que Destiny 2, es conocido por hacer que sea extremadamente difícil para los nuevos jugadores comenzar desde cero y disfrutar del contenido más reciente publicado. Nueva actualización Whispers in the Walls da un gran paso adelante para simplificar los viajes Desde un simple principiante hasta un ninja espacial que lo explota todo cuando entra a la habitación. Digital Extremes no solo está habilitando gradualmente el juego cruzado para permitir que amigos en diferentes plataformas jueguen juntos, sino que también está eliminando cualquier requisito de dominio (el sistema de progresión de Warframe) de todas las misiones de la historia, por lo que, con aproximadamente una semana de juego, estarás listo. para jugar una misión New Cinema: Whispers in the Walls. Después de la conclusión del Nuevo Ciclo de Guerra y el Interludio de los Ángeles Zariman, esta nueva misión El primer capítulo de una nueva saga de varios años La cual tendrá en su centro a dos personajes principales: el hombre dentro de los muros y el legendario Albrecht Intrati.

Una nueva misión para un mundo nuevo Lo primero que impresionará a los nuevos jugadores y a los veteranos es la meticulosa estética de los Laboratorios Albrecht Entrati, el nuevo conjunto de mosaicos a través del cual se generan procedimentalmente los niveles de este juego. Después de agotar el arco narrativo asociado con los Sentients, The New War Warframe necesita uno Un nuevo gran misterio primitivo Por su trasfondo narrativo, “Whispers in the Walls” es exactamente eso. En unas pocas horas de juego y con una dificultad inusualmente alta para misiones de este tipo, resolverás el misterio de la Secuencia Kalymos, poniendo en marcha una cadena de eventos que, con la próxima expansión, llevará a los jugadores al año 1999, un año crucial. año para uno de los personajes más misteriosos del juego: Albrecht Entrati. . En Whispers in the Walls, de hecho, explorarás por primera vez los laboratorios del brillante experimentador del vacío enfrentándose a una facción revitalizada de Necramech (con varias unidades nuevas) y bocanadasseres a medio camino entre lo mágico y lo mecánico que te estorbarán porque están bajo las órdenes de la otra misteriosa entidad a cuya merced está el universo Warframe: El hombre en las paredes. De hecho, la narrativa frenética y fascinante de esta búsqueda responderá algunas preguntas que han persistido desde la primera aparición del personaje, pero como dijo la directora del juego Rebecca Ford: “Por cada pregunta a la que recibas una respuesta, tendrás dos nuevas”. “Podemos confirmar que este es exactamente el caso. READ ¿Marvel's Guardians of the Galaxy mejor en PS5 o Xbox? Análisis de fundición digital - Nerd4.life La versión recién lanzada representa una conexión entre el gran pasado del shooter y su nuevo camino, dirigido por Ford, que tomó el mando de Steve Sinclair y Scott McGregor, que ahora están trabajando en el nuevo título de Digital Extremes, Soulframe. Sin embargo, el viaje de los Tenno aún es largo y largo. Nunca ha habido un mejor momento que ahora. Para empezar. Quedan muchas horas para dedicar, unas cuarenta para llegar a Whispers in the Walls, pero al final te espera una experiencia realmente destacable gracias a una narrativa bien pensada, unas ambientaciones bien elaboradas (mucho más matizadas que las pasado) y un final que pondrá a prueba lo mejor de los diseños. Cada jugador actuó.

Cafia, Murmullo y Fibonacci Prepárate para conocer a tres personajes nuevos e irreverentes en Whispers in the Walls, que devolverán a Warframe la vibra un poco loca que muchos jugadores aprecian. Como ocurre con cada actualización importante de Warframe, una vez que hayas terminado la historia principal, Tenno de repente se encontrará con muchas cosas que hacer si quiere recolectar todos los recursos necesarios para obtener el nuevo marco de la expansión, los nuevos cosméticos Dojo, el Orbiter. y sobre todo, mejora tu reputación con la nueva facción, Cavia. No revelaremos quiénes son los miembros de este grupo inusual porque no solo son parte de la narrativa principal de la historia, sino que las interacciones con ellos nos recuerdan… El lado divertido e irreverente de Warframe, que encaja bien con los temas del horror cósmico y omnicomprensivo. Podemos contarte una joya sobre esta nueva facción: su líder homónimo Fibonacci tiene la voz de nada menos que Neil Newbornel actor que interpreta a Astarion en Baldur’s Gate 3 y que acaba de ganar el Juego del Año por esa actuación. Una adición que moderniza el panorama de Warframe es la incorporación de Murmur, una nueva facción enemiga. Estos enemigos consisten en Extremos individuales unidos a losas de hormigón. Que se pueden combinar entre sí. Encontrarás brazos individuales, pares de piernas, molestos tríos de brazos que generan escudos para los aliados y nuevos monstruos serpiente que disparan láseres aturdidores. Estos enemigos, junto con los nuevos Necramechs y Necradogs, serán los principales oponentes de los dos nuevos tipos de misiones. Química y nitrasil. Es muy divertido lidiar con el primero porque los verá como héroes que buscan elementos para fundir en un crisol para extraer recursos específicos de Fibonacci. Además, puede continuar indefinidamente para obtener recompensas cada vez mayores. El segundo es el final de esta expansión con recompensas muy raras para quienes logren terminarla y una dificultad accesible para unos pocos. READ ¿Cómo encuentras PlayStation 5? Quien lo vende y cuanto tarda? El final de Whispers in the Walls es un verdadero desafío y pondrá a prueba los diseños más perfectos incluso de los jugadores más meticulosos y atentos. Esta actividad es una especie de tiroteo en el que te adentrarás en Anachoremo, lugar donde se encuentran. Netracelle de Albrecht Intrati Que incluye preciosas antigüedades. Para sobrevivir, tendrás que recuperar cuatro fichas, cada una de las cuales impone penalizaciones al portador, lo que aumenta aún más la dificultad. Las dos últimas grandes novedades de Whispers in the Walls son el Grimoire, una nueva arma secundaria con munición infinita, que sin embargo nos dejó un poco decepcionados con su rendimiento; Y Tennokai, un nuevo poder que complacerá a los fanáticos del combate cuerpo a cuerpo porque te permitirá realizar un ataque cuerpo a cuerpo sin consumir indicador de combo. La ventana de activación de este poder no es muy amplia pero con el tiempo se vuelve cada vez más natural activarlo. Para conseguirlo, simplemente completa la misión de la historia y comienza a cortar enemigos con estilo.