El peligro de los spoilers en las redes sociales – Nerd4.life

te pareces Versión pre-dorada Desde Horizonte prohibido oeste Fue robado, tal vez en una PS4 con jailbreak en Rusia, por lo que existe un riesgo real revelación Desde aquí para lanzar el juego.

Con más de un mes para el lanzamiento del nuevo capítulo de la serie de juegos Guerrilla, la situación se parece terriblemente a la emocionante filtración de The Last of Us 2, que condujo a varios eventos. Progreso En la campaña que conquistó las redes sociales y Youtube, mimando a muchos jugadores el placer de descubrir qué habría pasado por ellos mismos.

Por el momento, solo se negocian las 2 en punto. Fotos El cual puedes ver a continuación y que no es un spoiler en relación al contenido del juego, pero destaca la interfaz en ruso y confirma la calidad de la versión. ps4.

Desafortunadamente, no sabemos cómo se desarrollará la situación: es posible que Sony se mueva con gran determinación y rapidez. Identificar a los autores de la filtración. Y detener de raíz las fugas de material e información que podrían perjudicar el lanzamiento de Horizon Forbidden West.

Sin embargo, la naturaleza de la falla y el terreno en el que aterriza el juego pueden hacer que contrarrestar este fenómeno sea más complicado. Por tradición, la recomendación es siempre la misma: atentos en las redes sociales y en la página de inicio de Youtube.