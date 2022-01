Galaxy S22 Ultra será una nota real con el mejor S Pen de todos los tiempos

quien – cual Galaxy S22 Ultra El verdadero heredero no solo será espiritual, sino también físico. Serie de notas retirada por Samsungellos dicen el diseño Y sobre todo ahora se confirma la inclusión S Pen dentro del cuerpo. Detalles que pueden parecer triviales, pero que marcan una gran diferencia. El predecesor del Galaxy S21 UltraDe hecho, se limita a brindar soporte para el S Pen sin desarrollar su tecnología y personalizar una tarea incómoda y algo antiestética de mantener el lápiz óptico seguro cuando no está en uso, mientras En el Galaxy Z Fold 3 Samsung ha estudiado una versión especial del accesorio, menos complicada que la que llegó Tontos Galaxy Note 20 Está equipado con un lápiz óptico retráctil para que la pantalla plegable sin vidrio no quede grabada y, por lo tanto, requiera un cuidado especial.