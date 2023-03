La acusación de Trump en el caso de la estrella porno Stormy Daniels Es la primera vez que un juicio penal de un expresidente – Corriere.it

Aún no se conocen las alegaciones exactas, según explica el diario estadounidense, pero el caso gira en torno a un supuesto pago ilegal de la estrella porno. tormentoso danielsDurante la campaña electoral de la Casa Blanca en 2016. El dinero se habría pagado para que la mujer no revelara su relación. El tema ha vuelto a la palestra en los últimos días, después de que el propio Trump augurara públicamente la posibilidad de su detención.

de casa Blancaeste Los New York Times Intentó preguntar, pero no llegó ningún comentario. Sin comentarios también de Departamento de Justiciaque a su vez investiga al expresidente por hechos relacionados con el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 y documentos de alto secreto encontrados en la residencia de Mar-a-Lago

L’acusación formal Ante el juez se sienta después del fin de semana, a principios de la próxima semana. El fiscal general ya se ha puesto en contacto con el abogado de Trump para acordar los métodos que utiliza el empresario será entregado a las autoridades . En las últimas semanas se ha discutido mucho sobre la posibilidad de que el expresidente decida eventualmente exhibir su arresto, presentarse como víctima frente a la opinión pública y desatar un movimiento de protesta a nivel nacional, que serviría como viático en su nueva candidatura a la presidencia. De hecho, la acusación no impediría que el expresidente participara en la campaña electoral: la Constitución de los EE. UU. no exige que tenga antecedentes penales para postularse. A Trump se le podría haber prohibido la actividad política solo si fuera culpable en mi caso aislamiento de la que fue absuelto en su lugar.

Donald Trump estaba en su residencia en mar-a-lago, en Florida, en las horas que se hizo pública la noticia de su condena. Según fuentes cercanas al expresidente, se informó Los New York TimesSu séquito estaba sorprendido y no esperaba la decisión del gran jurado hasta finales de abril. uno de sus abogados, Chris KaneSin embargo, ya ha declarado que considera ilícita la actuación del fiscal, “carece por completo de fundamento legal”.

Incluso el abogado de Stormy Daniels, clark brewster, intervino en las redes sociales: “La condena a Donald Trump no es motivo de alegría -escribió en un tuit-. Ahora que prevalezca la verdad y la justicia. Nadie está por encima de la ley”. comentario miguel cohenExabogado de Trump y testigo clave en el caso que derivó en la acusación: “No estoy feliz de hacer esta declaración y también me gustaría recordarles a todos la presunción de inocencia. Pero me consuela pensar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un ex presidente. La acusación de hoy no es el final de este capítulo, sino el comienzo. “Asumir la responsabilidad es importante, y mantengo mi testimonio y la evidencia que presenté a la Oficina del Fiscal General de Nueva York ” él añade.