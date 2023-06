Kate Middleton, cortina con bebé y vestido ultratransparente – The Daily

Kate Middleton Regresó al trabajo y, sin William, fue al Centro Infantil de Riversley Park en Warwickshire, donde actuó Nuevo vestido animal print Que resultó ser muy transparente y Esmalte de uñas rosa En tus uñas (que tú también quieres). Mientras la protagonista es graciosa de lo vergonzosa que es Cortina con un niño.

Kate Middleton regresa tras una ausencia sospechosa

Ausencia de Kate Middleton de la muestra documental hombre rinoceronte El lugar al que llegó Guillermo con Sofía de Wessex suscitó muchas preocupaciones. Sobre todo teniendo en cuenta los rumores sobre cierta tensión en la pareja que habría aparecido claramente en la foto oficial de la boda de Hussein y Rajaa Al-Urduni.

Sin embargo, Lady Middleton está de vuelta en público para promover sus proyectos de apoyo a la primera infancia y no parece preocupada en absoluto. De hecho, parece estar en el estado de ánimo perfecto, porque cuando se trata de estar con los niños, especialmente si son pequeños, él está totalmente involucrado. Fuera del centro, una multitud de jóvenes fans la esperaban para ver en directo a su Princesa. Kate se detuvo frente a los niños.Se inclinó hacia ellos, intercambió algunas palabras, y la persona más afortunada también chocó los cinco.

El vergonzoso eructo de Kate Middleton

Entonces Kate entró en el edificio donde otros niños, de tres a cinco años, la esperaban. La esposa de William parecía radiante mientras les hablaba. Incluso se puso de rodillas. Para admirar el equipo de fútbol de Nate.

Pero el deber llama y la princesa celebra una reunión con las madres y sus hijos. Mientras hablaba, la princesa no pudo evitar acariciar ahora su pie, ahora la manita de los niños recién nacidos que estaban a su lado. Y justo en ese momento era la coprotagonista de un telón no programado que haría otras veces No un poco vergonzoso Porque es completamente inadecuado para el protocolo de la corte.

Los hechos son estos. Mientras ella era princesa de Gales estaba dando un discurso ha recibido una subvención de 50.000 libras esterlinas del Princess Royal Early Childhood Foundation Center para apoyar el Proyecto de Cuidado de la Primera Infancia, un oyente muy joven eructóRuidoso, parece. Kate hizo una pausa y dijo con una sonrisa: “¡Bien hecho!”. Con gran entretenimiento para todos.

Después de todo, era evidente que Lady Middleton estaba demasiado relajada, hasta el punto de romper las reglas de etiqueta. De hecho, se sentó en la reunión de modo que sus piernas estuvieran cruzadas. Esto le habría costado muy caro si la reina Isabel todavía estuviera presente. De hecho, para una dama de la corte, es bastante inconveniente cruzar las piernas de esta manera. Hace cuatro años, Meghan Markle fue criticada por hacer tal cosa. Pero con Carlo los tiempos y las formas definitivamente están cambiando.

Kate Middleton, vestido animal transparente

Tanto es así que Kate incluso pudo lucir un vestido de una tela muy fina que resultó transparente contra la luz. La Princesa de Gales se presentó a su cita de trabajo con un vestido nuevo. Es una camisa de seda estampada en verde y morado sobre fondo blanco. La modelo se llama Petra y es Siete firmados. cuesta? 590euros Sin embargo, se creó una tela muy ligera. Efecto translúcido “incómodo” Cuando, bajo el sol, Kate se agachó para hablar con los niños, la silueta de sus piernas se destacó claramente.

Kate combinó el vestido con los clásicos tacones blancos de Jimmy Choo, dando una declaración de presencia. un poco apretadoY un bolso blanco, también de Mulberry. Ambos son reciclados. Los pendientes en forma de pera de amatista verde, creados por Kiki McDonough, son muy bonitos.

Detalles del esmalte de uñas de Kate Middleton

Otro detalle que no pasó desapercibido es la manicura de la princesa. De hecho, Kate ni siquiera usaba esmalte de uñas hasta hace poco, pero ahora siempre los usa. color rosa palido, al igual que Isabel II. Excepto el Domingo de Pascua cuando sorprendió a todos al aparecer con las uñas pintadas de rojo. El esmalte de uñas Lady Middleton se puede comprar en línea y es muy versátil para el uso diario.

El cabello se lleva hasta los hombros y el maquillaje, como siempre, enfatiza el look aunque sea en colores neutros.