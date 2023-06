Francesca, llorando, descubre de primera mano la traición de Manuel. “Se merece mucha mierda”.

A Temptation Island escribe que Francesca ha estado comprometida con Manuel durante dos años. La crisis vino porque Manuel la dejó cinco veces en ese tiempo. La chica descubrió lo que hacía su novio cada vez que lo dejaban.

quien soy

Francesca, de 23 años, técnica en rehabilitación psiquiátrica, trabaja desde hace dos años y medio con Manuel, de 30, representante farmacéutico. Han vivido juntos durante un año y actualmente están en transición.

Francesca le escribe a la Isla de las Tentaciones porque Manuel la deja cada dos años durante tres, y en esos dos años y medio la ha dejado unas 5 veces. Ella siempre está ahí esperándolo y él se aprovecha de eso. Está agotada y quiere que Manuel tenga claro lo que quiere: estar con ella o no.

Manuel admite que no puede seguir así y Francesca escucha directamente por primera vez lo que hizo su novio cuando la dejaron “Me escribí y me vi con otras personas, ya no soy creíble. Espero entender cuál es el lo correcto ». Su participación en el programa le hará entender si realmente quiere o no estar con Francesca.

Francesca está en shock y rompe a llorar: “Se merece un mar de tonterías”

