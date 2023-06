Zerocalcare, la nueva serie | entrevista

Tras el éxito de “Strappare Along the Edges”, Zerocalcare presenta su nuevo proyecto televisivo. “Este mundo no me hará malo” es el título de la nueva serie, que se estrena en Netflix el 9 de junio.

Una historia diferente, con un nuevo personaje y la dificultad de permanecer en medio de las contradicciones de la vida como hilo conductor. RomaToday entrevistó a Michel Reich, también conocido como Zerocalcare, quien reveló algo más sobre la serie y su vida.

“This World Won’t Make Me Bad” es el título de su nueva serie. Muchos han comenzado a ver los episodios y algunos los han terminado todos. ¿Cuáles son tus sentimientos? ¿Cómo crees que van las cosas?

Es difícil de entender, me abruman los comentarios de quienes ven la serie y aún no tienen la claridad para dar un panorama. En general me parece que va bien, recibo muchos comentarios de gente que se ha reseñado a sí misma en algunos clips, que me comparte su experiencia. Lo que estoy experimentando es una respuesta muy humana. Obviamente, en la serie, no hay un componente de historia de amor, que en cambio estuvo presente en “Tearing Along the Edges”, y tal vez alguien lo extrañe.

¿Es cierto que esta serie nació antes de “arrancar los bordes”?

Así es, pero no pude hacerlo, precisamente por su aliento cinematográfico. Me arriesgué a cometer errores, por lo que seguí con “Ripping Along the Edges”, que tenía un ritmo completamente diferente, más corto y más manejable. Dado que la experiencia de trabajar con el equipo de producción de Movimenti fue tan buena, confié en ellos para llenar los límites que tenía en el campo de la cinematografía. Gran parte de este proyecto es fruto del trabajo en equipo.

En esta segunda serie, todos los personajes que nos presentaron en la primera serie regresan, a saber, Zero, Sarah, Secco y Armadillo (siempre con la voz de Mastandria), pero se ha agregado a Cesare. ¿Cual es? ¿De dónde surgió la necesidad de agregar este nuevo personaje?

César es un viejo amigo mío que desaparece del barrio hace unos veinte años, regresa y ya no encuentra sus puntos de referencia, sus amigos están en un lío, no lo escuchan, por lo que se encuentra perdido y presa. a nada. explotar. Cesare no es una persona real, he conocido a muchos Cesare en mi vida y tiene accidentes entre muchas de estas personas.

El tema principal de la serie es la llegada de un grupo de inmigrantes a un centro de acogida en una zona suburbana llamada “Tor Sta Ceppa”. Toda la historia gira en torno a este episodio que divide opiniones, creando divisiones dentro del barrio, pero también dentro de Zero. ¿Qué hechos específicos, si los hay, te inspiraron en tu historia?

Desde la pestilencia hasta hoy, se ha hablado menos de algunos problemas en Roma y, sin embargo, antes, tales situaciones estaban casi a la orden del día en muchos barrios suburbanos, así como en las regiones vecinas. Pienso en la época en que a una persona con apellido extranjero se le daba una vivienda pública, o cuando se llevaba a un grupo de refugiados a un centro de acogida, hubo muchos casos así. Algo así como César, esta es una historia de fantasía que combina todas estas diferentes historias en una sola.

Entonces, en tu opinión, ¿cuántas Tor Sta Ceppa hay en Roma?

¿Cuántos distritos hay en Roma?

En la serie se muestra el sentimiento de inferioridad que experimentan todos los personajes -algunos de una manera, otros de otra-, particularmente Cesare quien solo con Zero logra quitarse la máscara, ser él mismo, y no necesariamente el “super- depredador” que la sociedad requiere. En tu opinión, ¿cuántas víctimas llevamos en esta armadura, y la necesidad de ser valientes a toda costa para sobrevivir en esta sociedad?

En general mucho, incluso hoy en día. La relación específica entre Zerocalcare y Cesare subraya cuán poderosa es esto para nosotros, nacidos en la década de 1980. Alguien me dice que las generaciones de hoy tienen menos necesidad de que los hombres sean de una sola pieza y puedan vivir sus sentimientos con un poco más de libertad, no sé si es cierto, pero para mi generación seguro que son las grandes cadenas. .

Surge una fuerte pelea en la serie que tiene Zero al tener que tomar una posición sobre el tema del Runaway Center. ¿Alguna vez has tenido estas batallas intensas, especialmente hoy que eres una figura pública, sobre lo que está bien y lo que está mal hacer?

Me pasa todo el tiempo, y al final, creo que siempre es correcto tomar una posición, y en resumen, lo aceptaré. Constantemente me piden que hable sobre muchas cosas y creo que es lo correcto. Sin embargo, el peligro es que parezca un loro, hasta volverse predecible, por lo que es necesario encontrar los espacios adecuados para ello.

La amistad es un tema fuerte en esta serie, la que tiene con Sarah, con Secco, con Cesare a quien conoce después de 20 años. ¿Cuántos de ustedes están en esta historia de amistad? En realidad, ¿cómo llamas a tus amigos?

En realidad soy un perro (risas, ed.). Soy una persona, si me dices una necesidad, estoy ahí, haré todo, vendré arrodillado sobre hummus, pero no estoy muy atento, y por lo tanto tienes que explicarme esa necesidad. muy franco Si es cuestión de captar señales, no me doy cuenta, entre mil obstáculos pierdo. La serie también cuenta un poco de esto. Estoy trabajando en eso.

En la serie dices que representas como un dinosaurio a todas estas personas que son parte activa del barrio y están influenciadas por grandes ideales. De hecho, hoy en día, ¿crees que hubo dinosaurios en nuestra sociedad? Y si es así, ¿quiénes son?

En mi opinión, hay muchos, en casi todos los barrios, al menos en Roma. Hay mucha gente que se hace cargo de los problemas del barrio con iniciativas de solidaridad por el bien común. Pienso, por ejemplo, en los centros comunitarios y los comités de vecinos. Lo único es que, con demasiada frecuencia, se los ve como algo del siglo XX, alejados de la juventud actual que suele lidiar con la política en forma virtual, con espacios de discusión en Internet. Esas formas de autoorganización desde abajo, los espacios físicos, me parece que están sufriendo un poco, que les cuesta mantenerse al día con las herramientas tecnológicas.

¿Y tu serie puede ser una herramienta para acercar estos dos mundos distantes?

Me gusta esta idea, porque con demasiada frecuencia en los suburbios solo se habla de la degradación o de los pobres, pero no del trabajo de quienes actúan sin víctimas. Poder hacerlo a través de esta serie animada parece una buena manera de honrarlo.

¿Cómo es un día típico para Zerocalcare?

Por lo general, me levanto a las 8:30, trabajo hasta las 5:00 p. m., luego como yogur, voy a orinar y vuelvo al trabajo hasta las 8:30 p. Mi día habitual lo paso en el sofá, con una sábana en mi regazo. En estos días, todo es una licuadora. Haga una entrevista, corra a un lado y responda todas las cosas que se enmarcarán para la promoción. Es todo muy agitado y el resto del tiempo lo paso buscando cada sílaba dicha en esta cadena, para ver cómo va.

Hace unos días, cuando filmé en Roma, había una multitud muy agradable, todos haciendo fila para encontrar un lugar en Ex Mattatoio para encontrarte y ver los dos primeros episodios de “This World Won’t Make Me Bad”. ¿Cómo vives todo esto? ¿Cómo te relacionas objetivamente con tu audiencia cada vez más amplia?

Los números grandes generalmente me aterrorizan. No puedo hablar delante de mucha gente, miro al suelo, me mete en problemas. La forma ideal de comunicarse con la audiencia es la comunicación uno a uno. Llega gente, me siento, les pinto un cuadro, hablamos con cada uno 3-4 minutos, aunque sea 13 horas seguidas, sigue siendo mi zona de confort. En cambio, en ocasiones como la de Ex Mattatoio es un poco más difícil.

¿El éxito no te cambió entonces?

En ese sentido no, no creo que me acostumbre nunca.

Hablemos de Roma, tu ciudad. ¿Cómo lo ves hoy, cómo crees que es?

Me parece que el sufrimiento es severo, pero no es un sufrimiento nuevo. Hay promesas periódicas de varias cosas a barrios que carecen de todo, alguien confía, alguien no, pero en general hay una gran decepción. Me parece una ciudad donde todo el mundo piensa mucho más en sí mismo que hace unos años, pero creo que es una de las primeras consecuencias de la enfermedad.

Si pudieras cambiar algo de Roma hoy, ¿por dónde empezarías?

Creo que las dos cosas que más necesitan son vivienda y transporte. Creo que está lleno de edificios vacíos y personas sin hogar. Además, estamos en una ciudad donde llegamos del punto A al punto B, en las afueras, aunque estos puntos estén cerca, probablemente tendrás que pasar por Termini, porque no hay conexiones alternativas en las afueras. Todo es paramétrico.

¿Tienes nuevos proyectos en marcha?

No… No puedo soportarlo más (risas, ed.). Por ahora, estamos ejecutando esto aquí, y pensaré en lo que haremos a continuación. Es demasiado pronto, me preocupa si pienso en lo que debo hacer a continuación.