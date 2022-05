Juventus-Inter, final de la Copa de Italia en Roma

El bisel está chapado en oro: las olimpiadas se agotaron y el grupo anotó más de 5 millones de euros. Esperemos que la foto sea de ella. Los lugares están ahí, porque la rivalidad entre Juventus e Inter es fuerte, y porque en otros momentos la Coppa Italia ha visto un chapuzón en la magia, esta vez Sandy en la final de ‘Grace’ hace de cabeza a Danny. girar. Ayer Max Allegri explicó bien el concepto: “Es el pastel, no la decoración”. Simone Inzaghi no la quiere menos. Ambos técnicos saben que la copa tendrá un gran impacto en la determinación de la temporada.

Probabilidad máxima

–

La defensa de Allegri se considera acrobática, porque ya sabe que no podrá igualar los trofeos del joven Pirlo (Copa Italia, Supercopa) ni siquiera el total de puntos: 78. Max, ahora con 69, ya no podrá llegar. Aún más importante es la cantidad de goles que anotó menos de 15 en comparación con su predecesor, lo que ilustra claramente los problemas del último partido de la Juventus. También se explican así las dificultades a las que se enfrentaron Vlahovich y Kolosevsky, que florecieron en Londres. Déficit ofensivo notable, mínimamente compensado por la fase defensiva: Pirlo encajó sólo dos goles más. Que esta Juventus, con un poco de certeza en el partido, esté lista para ganar el año que viene, como aseguró ayer Allegri, todo eso hay que demostrarlo. Con el mercado de transferencias y los ingresos necesarios (de la iglesia para abajo), está destinado a regresar al sitio de construcción, sin la ayuda de los conocidos que hicieron una gran tendencia humana. La sensación era que la Juventus tenía más lógica y futuro que Pirlo que, habiendo pagado su deber por la inexperiencia, terminó la temporada con un fútbol moderno y conocido. De haber confiado en su crecimiento, con Locatelli perdiendo y con Vlahovic más atado a la maniobra de CR7, Pirlo hubiera hecho buenas cosas. En cualquier caso, Allegri necesita la Copa de Italia para disimular las grietas de la temporada que sufrió, por debajo del potencial del equipo, y no cerrar la primera temporada de la Juventus sin títulos desde 2012. La Copa le permitirá separar al Ericsson. Mancini y te alzaste ganando 5 Copas de Italia. De ganar Inzaghi en su lugar, el Inter tendría tres victorias oficiales sobre la Juventus (después de la Supercopa y el partido de vuelta del torneo), como no lo hizo en la era de los singles (1929-1930). No parece que Allegri quiera volver a proponer a la Juventus a todas las estrellas que presentó el 3 de abril en el campo: Cuadrado, Dybala y Morata para apoyar a Vlahovic (4-2-3-1). Los bianconeri perdieron con un penalti de Calha, pero dominaron y protagonizaron uno de los partidos más bonitos y valientes. Max debería volver a un 4-4-2 más cauteloso, con Bernardeschi como lateral táctico y Morata en el banquillo.