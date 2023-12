Juventus, Allegri y Al-Shabab: el método de Max de Sule a Yildiz

Hay abrazos que hablan por sí solos. Los gestos que consiguen puntuar los textos no siempre son habituales o, peor aún, generalizados. Sin embargo, frente a los clichés, emergen las verdades más puras: en el partido que precedió al Frosinone-Juventus, fue el juvenil de la Juventus quien hizo comprender lo que Max Allegri podía representar para ellos. En las sonrisas y en el abrazo con el que el técnico recibió a Caio Jorge y Matías Sule (que ha quedado inmortalizado en una foto bastante significativa) está todo el cariño del técnico y el agradecimiento de sus ex alumnos, que seguramente no extrañarán los más Atentos hombres de fútbol.