Jugando la NBA, Cleveland – Atlanta 101-107: Hawks y Gallinari en los playoffs

en vuelo

–

“Tengo motivos para creer que Tre Young y el grupo de jugadores me hacen pensar que siempre puedo ganar”, dice con franqueza el entrenador Macmillan. Es difícil culparle, después de que su jugador estrella hiciera una remontada excepcional, marcando la diferencia en la segunda parte (32 de sus 38 puntos) tras una primera parte opaca. “No hay un cambio en la dirección contraria, se trata de mantener la agresividad y seguir creyendo en tu trabajo”, dice. Young es la razón por la que Atlanta participó en los playoffs: cuando cambió su ritmo, encontró una manera de romper la defensa de los Cavs, los Hawks se apresuraron. Young no siempre será perfecto, pero como Macmillan repite muchas veces, parece haber nacido para jugar en el escenario más importante que la NBA puede ofrecer. “Cree en sí mismo, no tiene miedo al fracaso, no se detiene cuando hay una diferencia, simplemente se lanza al desafío”, dice el entrenador.