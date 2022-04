Jeremías Rodríguez apela a la producción y se venga de…

En el popular episodio Isla 2022, que se emitió el jueves 7 de abril, se dedica un amplio espacio a la trifulca entre Jeremías, Gustavo Rodríguez e Ilona Staller. Pero, ¿cuáles son las razones que llevaron a la feroz lucha?

Gustavo y Jeremías Rodríguez acusado Ilona Staller Para ser un intento evasivo, rompió en llanto:

Esto es pura fealdad. No me gusta lo que dicen. ¿Qué tengo que hacer? despejar este lugar? (Gustavo, Ed) también me dijo que si cocinaba, no me daría de comer. Date cuenta de cómo somos en esta isla.

gustavo rodriguez Usa tonos duros:

¡Cállate la boca, no hagas nada! Hable mejor de su hijo.

Y el Ilona Staller Ella se enojó y respondió:

No me dejes hablar de mi hijo porque yo también podría enojarme. Pero ¿cómo te atreves?

para ilary plasi Ilona explicó:

Estaba molesto, fuimos a pescar con Roger y también atrapamos cinco tipos de cactus además del pez. No siempre me lanzo frente a las cámaras para mostrar. Hubo ira. Cada uno de nosotros hace algo. Todos trabajamos duro.

Famosa isla: Luxuria regaña a Jeremías por…

Lea también: Isola Dei Famosi: ¿Jeremias abandonando el programa? Cada error…

vladimir lujo Encontró de mal gusto la actitud de Rodríguez hacia Ilona Staller:

Gustavo Si pensabas que solo las personas que hacían algo o pescaban tenían derecho a comer, no entendías el espíritu de la isla. No entendiste nada sobre el espíritu de la comunidad. Jeremías tengo una duda. ¿No estás enfadado con ella, como hiciste con Carmen Di Pietro, cuando una está nominada te rodeas de sacarla? Esto no es guay. En cambio, me encantó la solidaridad entre Laurie e Ilona.

Jeremías Rodríguez Pero él no se lo tomó nada bien:

Ilona me insultó y no pusiste esa parte. Me insultaron y no se lo pusieron, esto no me queda bien.

La lucha feroz continúa con la respuesta de Luxuria:

Jeremías habló del hijo de Ilona, ​​¿te das cuenta de lo que le pasaste a decir a Ilona? Pide disculpas en lugar de justificarte. Es algo que no se puede escuchar.

Gustavo intervino con una aclaración, y luego la discusión amainó, dejando en paz a los cansados ​​marginados:

No es verdad que le dije que no le daría de comer. Dije que si el ciego la respetaba, como tú dices, no la alimentaría.

Usted puede estar interesado en: Cecilia Rodríguez revela todo sobre Jeremías y Sully: eran demasiado…