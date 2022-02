Gf Vip 6, ecco perché Gianmaria lascerà il reality proprio il 31 gennaio

Sembrerebbe proprio che lunedì 31 gennaio Gianmaria Antinolfi lascerà definitivamente la Casa del Grande Frateello VIP. La motivación? E’ stato il giornalista gabriele parpiglia a spiegarlo, nel corso dell’ultima puntata di Casa Chinel corso dell’ultima puntata di Casa Chi.

Eran 6 mesi di pausa e non c’è più aspettativa. L’ha tirata lunga. I termini che ha dato il suo datore di lavoro scadono il 31 gennaio. Quindi o diventa un personaggio dello spettacolo e sceglie la carriera dello spettacolo oppure tornerà poi a fare il suo lavoro da un’altra parte, oppure viene licenziato esattamente alla mezzanotte del 31 in onda. Al momento al 99% esce.

En Casadopo la vecinanza prima alla sua ex Soleil Sorge e poi un sophie codegoniera actualmente legato a federica Calemme. E proprio a proposito della modella partenopea, che eri sera è stata eliminata dal realidad, gianmaría ha spiegato come intenderà organizzarsi. A reportare le sue parole sono stati i colleghi di biccy.it:

Lunedì me ne vado e martedì vado diretto a Milano che devo lavorare, ho moltissimo lavoro arretrato. Però il week end me lo prendo, andrò a Parigi con federica. Torno però per la puntata di lunedì, ma poi ci rivedremo direttamente in finale. Ho moltissimo lavoro, dovrò stare a Milano, non avrò tempo di tornare a Roma per le puntate.