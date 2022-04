“A los quince me dijeron como yo, tenía que decir que sí. Mi profesor de filosofía me echó »- Corriere.it

para Jaya Picardía

Actor: Antes de Salvatores y Hungry Bellocchio

“Yo era una adolescente introvertida. Bailar era la actividad que quitaba el peso de mis cabellos. Cada vez que pasaban una película con Fred Astaire en la televisión, me encendía y mis pies comenzaban a moverse debajo de la mesa. danza. A los seis años le dije a mi mamá Luciana que quería bailar. Encantada. El primer día de mi ciclo me pusieron en un gatito por dos horas. El gato…? En mis deseos, hubiera deseado que el Maestro, habiéndome hecho actuar en un espectáculo de todo mi talento, me hubiera dicho: ¡Aparte de Fred Astaire, Philo, estás listo para Broadway! Dejé cerrar la puerta.

Si no se le hubiera considerado viejo desde muy joven, Filippo Temi no habría dejado San Giovanni, en Umbría, para concentrarse en las principales formas de arte – teatro, cine, escritura, pintura, música – y sus derivados – tendencia, televisión y radio- hay una necesidad imperiosa de una comunicación cautivadora cuyo origen hay que buscar, aguas arriba del Tíber que, como Circe Ulises, habría atraído al viajero de la palabra a Roma. ap ovo. Aquí está, en algún lugar de la sala de niños del hospital de Perugia: «En mi primer recuerdo yo acababa de nacer, en la incubadora. La habitación está a oscuras, un ventilador produce un zumbido tranquilizador de fondo y una luz azul brilla a través del claroscuro. ¿O tal vez leí un poema de Rambo y me conmovió? ». Y así seguirá hasta el final, entre la realidad y el sueño, en presencia de varios personajes encarnados y encarnados que abarrotan la habitación del hotel de Milán (sobre la mesa, el guión de la película sobre Monica Vitti que está a punto de rodar con Alba Rohrwacher y la inseparable Coca-Cola), tanto que en un determinado momento hay que abrir la ventana para no crear aglomeración.

¿Cómo nació Filippo?



“Tuve prisa durante siete meses. Mi madre era enfermera. Cuando me llevó a casa estuve a oscuras durante dos meses”.

¿Primero enciendes el escenario?



“Primero está el baile y el patinaje artístico: he sido fuerte, he competido, y eso explica la importancia de mis muslos. A los quince, como no jugaba al fútbol, ​​me llamaron maricón. Me preguntaba por qué me clasificarías, por qué lo usarías como un insulto. Pero sobre todo: ¿por qué no tuve el coraje de decir que sí? ».

porque.



“No es realmente un período fácil: seguramente negro. Me gradué 60/60 del instituto de arte, les pido a mis padres que vayan a la universidad. ¿Y con qué dinero? Mamá dice, anda a trabajar con tu papá (el papá de Nello hacía cañerías de concreto, eso no está mal, ten en cuenta). En cambio, me inscribo en filosofía. En el primer examen, en Levi Strauss, saqué 29. El segundo en Sócrates, que se presentaba en los simposios con sombra azul sobre los ojos, vestido con túnicas femeninas: travesti, reconozcámoslo. Me presento usando mi ropa y maquillaje así. El profesor es el rector: Al principio afirmó que no pasó nada, pero cuando insistí en responder una pregunta con una pregunta (al fin y al cabo, es la forma socrática), me tira. Mi universidad termina ahí. El problema es que no quería estudiar a Sócrates, quería encarnarlo”. READ Pellizcado así con Francesca Vagnani, cucharón (íntimo) por Signorini - Libero Quotidiano

Determine el método de Stanislavsky.



“Ya estaba haciendo teatro, y nunca pensé que podría vivir allí. Un amigo me llevó al Centro de Experimentación e Investigación Teatral de Pontedera. En la prueba los golpeo con peonzas y ruedas sin manos: hay que golpear con el pecho hacia adelante, son muy cansados ​​pero emocionantes. Sigo durante horas, con entrenamiento de skate, y les pego. Pero mi verdadera carrera comenzó cuando comencé a ganar dinero. Es decir, con Salvatores y Bellocchio, antes tenía hambre. Entré en escena hasta los 25 años para no tartamudear, para demostrar a los demás que soy bueno y que existo. Luego, gracias a Chéjov, me di cuenta de que sería interesante ponerme a disposición del papel y de la historia. En resumen, de cóncavo a convexo. Sin embargo, eso no sucederá hasta que aceptes tu dolor”.

¿Y cuándo decidiste abrazarlo?



“Recientemente he vivido un duelo emocional. Una querida amiga, Lucía Mascino, me dijo: Filo debe abrazar la parte lesionada. Si no lo abrazas, le pedirás a alguien más que lo haga desde afuera, pero siempre perderás”. una pieza. ¡Aquí, esta cosa me ha cambiado la vida por completo! Como si el sol hubiera aparecido de repente en el cielo: esto no significa que las nubes hayan desaparecido, siempre flota con cierta fragilidad».

En la familia, cuando eras niño, ¿ya eras el centro de atención?



“No voy a decir, no. Mi padre era un buen hombre pero muy cerrado, y no dijo ni una palabra: estaba sentado en el sofá, frente al televisor. Mi madre regentaba la casa con el diseño de una leona”. Quizá me hice cargo de su deseo de comunicarse…». READ "Mi fai passare per quella che non sono"

¿Tu madre Luciana está en el corazón de tus niñas ricas, en el corazón de la hada de Favola?



“Sí. El día que me mintió (por tonterías, ni me acuerdo) fue el final de todas las ilusiones: mi expulsión del Edén”.

¿Quiénes son los artistas que hacen panteón, Timmy?



“Lo primero que realmente me llamó la atención fue Jean Cocteau: películas, novelas, poemas. genio. creativo. Menos científico Leonardo da Vinci».

Después de casi treinta años, y después de hacer muchas cosas, ¿entiendes cuál es tu talento?



“Es la actividad que me hace sentir en paz, sea la que sea. Sucede cuando tengo el coraje en el momento de estar abierto. Puede pasar escribiendo, actuando, dibujando… pero en el teatro especialmente, hay situaciones en las que te tiras al vacío sin red. El camino del actor es: salir de la zona de confort para representar otra cosa. La realización del escenario es un gesto artístico absoluto, un voto (que no vacío) a perder. Es el único arte que no deja rastro de sí mismo excepto en el aquí y ahora. Volver a los escenarios después de la pandemia fue como volver a hacer el amor después de dos años, volvió a sentir el corazón, la respiración y el cuerpo del otro”.

¿De qué trabajo te sientes más orgulloso?



“mi alma”.

es un trabajo?



“No, no es.”

El texto quisiera que respondieras aquí: El trabajo del que estoy más orgulloso es el siguiente.



“Y eso es algo cierto, por cierto. Un sueño de encontrar lo imposible: Christopher Nolan, los hermanos Coen, Martin Scorsese y Brian De Palma. Nani Moretti es una pervertida. Garrone, Sorrentino, Saverio Costanzo lo respeto mucho, Virz, con Bellocchio y Salvatores volveré a trabajar inmediatamente, hermanos D’Innocenzo y Valeria Bruni Tedeschi, genial».

¿Está enamorado?



“No. En realidad sí”.

¿Sí o no?



“Estoy enamorado de mí mismo”.

Sueño doble: ¿es esto una representación o una realidad?



“Déjame ser claro: antes solo amaba el trabajo, ahora trato de entenderlo todo. Me sacrifiqué: no comí, no dormí. Realmente estoy tratando de amarme un poco más. Me acerco al trabajo de una manera menos desesperada. Es como si finalmente comprendiera que el infierno existe; También hay un cielo, pero dura un momento”.

Lanzado en Netflix, The Invisible Thread es la historia de dos padres disfuncionales en una familia arcoíris. A los 48 años, ¿echas de menos algún hijo?



“Soy un tío feliz: conmigo mis sobrinos son capaces de confesar cosas que sus padres nunca dirían. Hablemos de todo. Pienso en el niño: no todos los días, pero pienso en él. Sin miedos ni expectativas particulares. Yo estoy abierto al universo ». READ Valeria Marini, ¿investiga un poco sobre Alex Bailey y Soleil Sorge? / "Todo el mundo ama al organizador ..."

Si se conocieran, ¿se amarían la Sra. Fairytale y Drusilla Foer?



“¡Oh, sí! ¡Se convertirán en las mejores amigas! Fue encantadora la presencia de Drusilla en Sanremo, es una mujer de gran elegancia. En Florencia vino a verme al teatro, luego salimos a cenar juntos. Linda noche”.

En el escenario o en el set, se ve valiente. En la vida real, ¿de qué te avergüenzas?



“No soy tan grosero como parezco. La creatividad brilla en el escenario: el objetivo final es la belleza, que puede ser una bendición absoluta o una cicatriz cósmica. En la vida cotidiana, me enfrento a tantas inseguridades… Es malo decir que sentir vergüenza, pero, sí, me da vergüenza pedir ayuda, cualquier tipo de ayuda, desde la señal de tráfico hasta la mano que te saca del abismo, y luego viene la maldición”.

¿Es esta la vida con la que soñabas de niño, Philip?



“¡Es una vida increíblemente multifacética y más rica! No me hubiera atrevido a esperar mucho. Pero me doy cuenta de la ventaja de nunca rendirme, ni siquiera cuando no he llegado a fin de mes y si ningún amigo siempre me invita a cenar, consideraré saltarme la comida”.

¿Qué quería hacer cuando fuera grande?



“El diseñador, el actor o el Papa. Cuando era niño era mucho monaguillo y me gustaba mucho. Los cantos, la guitarra, la liturgia: ya era una obra de teatro”.

En su programa de Año Nuevo, hubo animosidad contra los senadores del parlamento italiano que dejaron de lado el proyecto de ley Zan, una ley contra la homofobia.



«No creo en las religiones que excluyen en lugar de incluir. Qué maravilla eso del párroco de Lonato del Garda que cantó Blanco y Mahmoud durante la homilía del domingo: quizás nadie se dio cuenta, pero la parte divina también estuvo en Sanremo».

Ella es budista.



“Realmente no quiero hablar de eso, pero te digo esto: Deben ser budistas, esos católicos, … con suficiente culpa”.