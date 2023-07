iPhone 14 es la nueva oferta interesante de Esselunga Tech

largo S Lanzar uno nuevo presentación técnicaesta vez dedicado a Apple y uno de sus últimos smartphones: la estrella de la iniciativa es iPhone 14 en versión de 128 GB, en promoción desde hace solo unos días. Veamos los detalles y dónde comprarlos.

Apple iPhone 14 está en oferta desde Esselunga hasta el 19 de julio de 2023

La nueva oferta de arte de Esselunga ya está disponible en las tiendas Del 6 al 19 de julio de 2023mientras duren las reservas. Dado que no estamos hablando de tiendas online, las existencias no serán especialmente ricas, por lo que te aconsejamos que no dudes demasiado si la oferta te interesa.

El iPhone 14 es un smartphone que no necesita grandes presentaciones: salió al mercado en septiembre de 2022 junto a sus hermanos mayores iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, el modelo más asequible y compacto. proporciona uno Pantalla OLED de 6,1 pulgadas Con una resolución de 2532 x 1170 y un procesador A15 Bionic de 5 nm, actualizado respecto a modelos anteriores con la implementación de un chip gráfico de cinco núcleos y flanqueado por 6 GB de RAM y nada menos que 128 GB de memoria interna.

nivel Fotográfico El smartphone de Apple ofrece un sensor principal de 12MP (f/1.5 con OIS y Dual Pixel PDAF), un sensor ultra gran angular de 12MP (f/2.4, 120 grados) y un sensor frontal de 12MP (con PDAF y f/1.9). Conectividad total, pero no esperes un puerto USB Tipo-C: para recargar la batería de 3279 mAh, sigue estando el clásico Lightning. Para ver la ficha técnica completa, puede consultarla. esta es la dirección.

El iPhone 14 lo lanzó Apple al precio recomendado de 1029 euros en la versión de 128 GB, pero gracias a la oferta de Esselunga puedes comprarlo con un descuento de más de 200 euros, en 799 euros. Para consultar el listado de tiendas donde encontrar la nueva oferta de arte puedes seguir este enlace. Para dudas, puede echar un vistazo a nuestra revisión en el siguiente enlace.

