iPhone 13 ofrecido en Amazon al precio más bajo de la historia

¿Estás pensando en enviar tu viejo iPhone al ático y comprar uno nuevo? Este podría ser el momento que has estado esperando durante tanto tiempo. L ‘iPhone 13 De hecho, está disponible en Amazon en El precio más bajo de la historiacon un descuento inusual de dos dígitos que te permite ahorrar más de 1 euro.

En concreto, entre las mejores ofertas de hoy en Amazon, encontramosiPhone 13 azul 256 GB. Es uno de los modelos más deseados y comprados en la plataforma de comercio electrónico de Jeff Bezos: su amplio espacio de almacenamiento le permite almacenar miles y miles de archivos multimedia (fotos y videos, pero no solo), mientras que su color azul está entre los más apreciado por la crítica. En resumen, uno Promoción que no te puedes perder Sin ninguna razón en el mundo (también porque es difícil de rehacer pronto).

iPhone 13 en su punto más bajo: características y funciones

Aunque se lanzó al mercado hace unos meses, Ficha técnica del iPhone 13 No tiene la envidia de los teléfonos inteligentes lanzados recientemente y con un compartimento de hardware (al menos en papel) está más modernizado y tiene más rendimiento que en su propio compartimento. Dentro del cuerpo de aluminio hay Nuevo SoC biónico A15 Que, gracias a su Neural Engine de 16 núcleos, asegura un rendimiento informático un 50% superior al de la competencia (y un 30% cuando se trata de un acelerador de gráficos). Además de eso encontramos 6 GB de RAM. No te pierdas conexión 5G Compatibilidad con Wi-Fi 6: no tendrás problemas de velocidad de Internet cuando estés conectado a la red móvil de tu operador de telefonía o cuando estés conectado a una red Wi-Fi en casa u oficina.

Monitor Súper Retina XDR (Panel OLED ultrafino) con una resolución de 2532 x 1170 píxeles y una densidad de 470 píxeles por pulgada y protegido por una fina capa de escudo de cerámica Esto lo hace resistente a arañazos y caídas incluso desde una altura de varios metros. Según la tradición, en la parte superior central encontramos un gran agujero en el que Apple esconde la cámara frontal y los sensores necesarios para el reconocimiento facial con Face ID.

En la parte trasera encontramos un sistema de imagen compuesto por Sensores duales de 12MP. El sensor gran angular tiene una apertura de f/1.6, mientras que el ultra gran angular tiene una apertura de f/2.4: una combinación que (gracias a la compatibilidad con IA del A15 Bionic) te permite capturar fotos precisas y tomas detalladas incluso en condiciones de poca luz. condiciones de luz o luz casi completamente ausente. Por ahí Cámara frontal TrueDepth Tiene una resolución de 12 MP y apertura de f/2.2: es ideal para hacer selfies y selfies grupales, así como para realizar videollamadas largas en el trabajo o con tus amigos.

Di todo lo que encontramos ahora probado y comprobado iOS 15, que te permitirá sacar el máximo partido al sector del hardware diseñado por los ingenieros de Cupertino. La optimización de hardware/software es en realidad uno de los puntos fuertes del iPhone. Sólo para dar un ejemplo, eliPhone 13 independencia No tiene nada que envidiar a la competencia aunque la batería es menos “generosa” que la de la gran mayoría de smartphones Android. Gracias al paquete de software – OS + Aplicación – capaz de optimizar el consumo y permitirle llegar al final del día sin un gran dolor de cabeza.

No subestimar todos los aspectos de Ciberseguridad y protección de la privacidad: De hecho, Apple ha invertido mucho en este sector, asegurando a los usuarios que los datos almacenados dentro del dispositivo estén protegidos de los ciberdelincuentes y de los sistemas de rastreo muy “invasivos”.

iPhone 13 en Amazon: descuento y precio

Como se mencionó, el iPhone 13 que se ofrece en Amazon es una de esas promociones que no debe perderse porque no se sabe si se volverá a proponer y cuándo. El iPhone que presentó hace unos meses en Cupertino al precio más bajo de la historia, rebajado en uno Descuento en lista de precios 13% Permitiéndote ahorrar 134 euros. El iPhone 13 de 256 GB se puede comprar en 924,50 €con posibilidad de pago Cinco cuotas sin interés Y sin comisiones gracias al servicio que Amazon brinda a sus clientes desde Prime. Alternativamente, durante la etapa de pago, es posible elegir el método de pago “Compra ahora y paga a plazos con Cofidis”, que te permite pagar tu smartphone Apple en seis o más cuotas.

Los otros colores del iPhone 13 también están a la vista, aunque no son tan inferiores como la versión azul. En el caso de que este tono no combine demasiado con tu outfit o, simplemente, prefieras tener un iPhone en otro color, puedes comprariPhone 13 medianocheY rosas el (Producto) rojo a un precio de 949 € (10% de descuento sobre el precio de lista). También en este caso será posible aprovechar Pago a plazos proporcionado por Amazon (189,90 € al mes durante cinco meses) o elige el servicio que ofrece Cofidis que, de nuevo a 0, te permitirá comprar un iPhone en 6 o más cuotas.

iPhone 13 azul de 256 GB