Cómo ver la televisión sin decodificador y gratis: descubramos la transmisión

Para ver televisión sin usar un decodificador y sin comprar un dispositivo nuevo, necesita conocer la solución moderna, la transmisión.

Italianos Les encanta ver la tele Y algunos programas suelen ser uno al que uno no quiere renunciar. En los últimos años, hemos visto la propagación de algunas de las plataformas que cruzo. conexión a Internet Te permite acceder a diversos contenidos, además de la serie de televisión más famosa. La referencia es Netflix, YouTube o Prime Video. Sin embargo, esto no es suficiente para convencer a los usuarios de que dejen de lado a un viejo amigo, el televisor. o mejor, Canales de televisión. Esta aclaración se debe a que es posible acceder a contenidos televisivos No tener TV de última generación, que se hizo necesaria con el cambio en los estándares digitales de la tierra, o un decodificador compatible.

No necesitas decodificador ni TV, aquí está la transmisión.

Transferir a El nuevo estándar DVB-T2 Requiere cambiar un dispositivo más antiguo o comprar un decodificador compatible para seguir viendo sus programas de TV favoritos. Sin embargo, muchos no quieren gastar mucho, lo que aún puede bajar gracias a Bono de cancelación y decodificador de TV adicional – Adaptarse al cambio.

En este sentido, es bueno saber que las cadenas de televisión más importantes se han adaptado a las necesidades de las personas diseñando Una nueva forma de ver televisión. La ventana que se abrió hace unos años está encendida Un mundo de streaming y personalizado. Adiós, o adiós, si lo prefiere, a su televisor o decodificador para acceder a la visión vivo o pospuesto De los programas o series de televisión emitidos por los principales actores.

¿Cómo funciona la nueva forma de ver televisión?

Con broadcast y on-demand, basta con conectarse a Internet y un dispositivo como una tableta o un teléfono inteligente para acceder al contenido de la TV en cualquier momento. Gratis. Las referencias más importantes son Ray Play transmitir Ray y Mediaset Play Para Channel 5, Italia Uno y Rete 4, así como, por supuesto, todos los canales pertenecientes a la conocida emisora.

La visión contendrá un poco de publicidad, sí Podrás parar Y será posible, en algunos casos, grabar el contenido. El usuario solo tendrá que acceder al portal web de referencia y elegir el programa que ve. Haga clic en Pochi Reemplazarás el mando a distancia y entrarás en un nuevo mundo desconocido para muchos pero con interesantes oportunidades. Además, no proporcione posesión de una tableta o PC Pagar la tarifa de la licenciaSiempre y cuando no tengas un televisor.