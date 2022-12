Exoplanetas que pueden consistir principalmente en agua. Descubre la Universidad de Montreal

prueba de que dos planetas exterioresque orbita una estrella enana roja, puede ser mundos de agua“, es decir, planetas en los que el agua constituye una parte importante de su volumen, fueron encontrados por astrónomos enUniversidad de Montreal, en Canadá. Ubicados en un sistema planetario a 218 años luz de distancia en la constelación de Lyra, estos mundos no se parecen a ningún otro planeta del sistema solar. Un estudio detallado de este sistema planetario, conocido como Kepler-138, ha sido publicado en la revista astronomía natural. “Anteriormente pensábamos que los planetas que eran un poco más grandes que la Tierra eran grandes bolas de metal y roca, como versiones ampliadas de la Tierra, por eso los llamamos superplanetas”, dijo.o Bjorn BenneckeResponsable del grupo de investigación. Sin embargo, ahora hemos demostrado que estos dos planetas, Kepler-138c ed, son de naturaleza muy diferente: es probable que gran parte de su volumen total esté compuesto de agua. Esta es la primera vez que observamos planetas que se pueden identificar con confianza. como mundos de agua. , un tipo de planeta cuya existencia los astrónomos han teorizado durante mucho tiempo. La estudiante de doctorado Caroline Piaulet del Instituto Trottier para la Investigación de Exoplanetas (iREx) en la Universidad de Montreal, parte del grupo de investigación Bjorn Bencke, observó los exoplanetas Kepler-138c y Kepler-138d utilizando los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la NASA. En su investigación descubrió que los planetas, que tienen aproximadamente una vez y media el tamaño de la Tierra, podrían estar compuestos en gran parte por agua. Estos planetas y el compañero planetario más cercano de la estrella, Kepler-138b, fueron descubiertos previamente por el Telescopio Espacial Kepler de la NASA.

El agua no se detecta directamente sino por comparación. Los tamaños y masas de los planetas. Con los modelos, los autores concluyen que una buena parte de su volumen, aproximadamente la mitad, debe estar compuesto por materiales más livianos que la roca pero más pesados ​​que el hidrógeno o el helio (que componen la mayoría de los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter). . El más común de estos filtros es el agua. “Imagínese versiones más grandes de Europa o Encelado, las lunas ricas en agua que orbitan alrededor de Júpiter y Saturno, pero se acercan mucho a su estrella”, explicó Piaulet. “En lugar de una superficie helada, Kepler-138c tenía grandes envolturas de vapor de agua”. Con tamaños tres veces superiores a los de la Tierra y masas dos veces mayores, las densidades de los planetas c y d son mucho menores que las de la Tierra. Esto es sorprendente porque la mayoría de los planetas apenas más grandes que la Tierra que se han estudiado en detalle hasta ahora parecen mundos rocosos. La comparación más cercana a los dos planetas, dijeron los investigadores, serían algunas de las lunas heladas en el sistema solar exterior, que también consisten en gran parte en agua, que rodea un núcleo rocoso. Pero los autores advirtieron que los planetas pueden no tener océanos como los de la Tierra directamente en la superficie del planeta. Pero se parecen más a burbujas de vapor de agua..

“Es probable que la temperatura en las atmósferas de Kepler-138c y Kepler-138d sea más alta que el punto de ebullición del agua”, dijo Piaulet. Esta es la razón por la que esperaríamos una atmósfera densa de vapor de agua en estos planetas. Debajo de esta envoltura de vapor, podría haber agua líquida a alta presión, o incluso agua en otra fase que ocurre a altas presiones, llamada líquido supercrítico. Recientemente, un equipo de la Universidad de Montreal encontró otro planeta, llamado TOI-1452 b, que probablemente esté cubierto por un océano de agua líquida, pero se necesitaría el telescopio espacial James Webb de la NASA para estudiar su atmósfera y confirmar su existencia. Océano. También hoy es la noticia del descubrimiento por parte de otro equipo internacional de investigadores, incluidos algunos del Instituto Nacional de Astrofísica (INAF) en Italia, Hay dos planetas con la misma masa que la Tierra. Orbita alrededor de la estrella GJ 1002, una enana roja a solo 16 años luz de distancia. Ambos planetas orbitan dentro de la zona habitable del sistema. “A medida que nuestros instrumentos y tecnologías se vuelven lo suficientemente sensibles para encontrar y estudiar planetas más alejados de sus estrellas, podemos comenzar a encontrar más mundos acuosos como Kepler-138 y ced”, concluyó Benneke.

Foto: Benoit Gougeon, Universidad de Montreal

Alejandro Berlingeri