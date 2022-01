A quanto par Microsoft sta rimanggiando alcuni aspetti del Xbox Live Gold y del Game Pass. I cambiamenti sono localizzati ma potrebbero diffondersi a tutte le zone del pianeta.

I cambiamenti infatti si sono resi necessari nel Reino Unido, dove l’Autorità garante della competizione dei mercati English ha inviato a Microsoft una serie di Nota con alcuni impegni cui sottostare riguardo la comunicazione con gli abbonati.

Chiariamo subito che la lente di ingrandimento dell’omologo inglese della nostra Authority sulla concorrenza sta esaminando anche le pratiche di rinnovamento automatico degli abbonamenti di no solo microsoft ma anche di sony e di nintendo e quindi probabilmente vedremo cambiamenti anche sulle altre piattaforme.

Xbox Game Pass, ¿regole più chiare in arrivo per tutti?

La questione degli abbonamenti è sempre piuttosto spinosa. Le socialetà tendono infatti, per questioni di marketing ovviamente, a spingere su tutti gli aspetti meravigliosamente meravigliosi dei propri abbonamenti lasciando alle note con font misura 2 tutto quello che in realtà sarebbe comunque necessario per decision apr.

E puntuale come un orologio svizzero arrivano semper dalle Authority della trasparenza o in difesa dei consumatori note riguardo comportamenti poco Chiari cui poi le socialetà si adeguano. Lasciando da parte il fatto che forse sarebbe meglio essere chiari dall’inizio, vediamo che cosa succederà agli abbonati, per ora inglesi, del Xbox Game Pass.

Stando alle note del CMA, Microsoft modificherà le información che gli utenti hanno modo di leggere nel momento in cui decidono di abbonarsi, per esempio chiarendo ulteriormente che l’iscrizione si rinnova in maniera automatica a meno che il cliente non escluda questa opzione, dando informazioni migliori sul costo e sui tempi del rinnovo automatico e sul modo in cui è possibile ottenere un rimborso nel caso di rinnovo automatico non desiderato.

Semper riguardo i rimborsi Microsoft promete di contactar tutti gli Abbonati che hanno ativato contratti a 12 mes con rinnovo automatico per fornirgli una opzione che permetta di terminare il contratto di abbonamento a Xbox Game Pass y ottenere un rimborso. Saranno inoltre contattati gli utenti che nonostante abbiano l’abbonamento activo con il rinnovo automatico non stanno utilizzando i servizi en abbonamento. Nel caso di questi utenti, se anche dopo la comunicazione il system non registrerà attività, Microsoft suspenderá automáticamente il rinnovo dell’abbonamento. Da ultimo verranno migliorate le eventuali informazioni riguardo aumenti di prezzo.

Come accennavamo, si tratta di cambiamenti che per ora riguardano solo gli utenti nel Regno Unito ma se le autorità di controllo di altri Paesi prenderanno spunto dalle note del CMA è probablemente che alla fine Microsoft modificherà per tutti questoni di incorre di informe genere di sanzioni. E, cosa altrettanto probabile, tra non molto potrebbero fare lo stesso anche Sony e Nintendo.